***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
04.10.2021 11:39
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon İçtüzüğü ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966364
BIST
12:551.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,42
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.406
En Düşük
1.400
12:558,8731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0177
|Açılış
|: 8,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8851
En Düşük
8,8428
12:5510,3101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0417
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3295
En Düşük
10,2576
12:55499,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,96
|Açılış
|: 499,46
|
|Önceki Kapanış
|: 501,42
|
503,45
En Düşük
498,87
BIST En Aktif Hisseler12:55
|ISBIR
|65,45
|683.036
|% 10,00
|
|AGYO
|3,09
|2.334.921
|% 9,96
|
|NUGYO
|10,28
|11.994.557
|% 9,95
|
|GARFA
|14,15
|2.310.295
|% 9,95
|
|ALCTL
|24,36
|16.776.548
|% 9,93
|
|BIOEN
|27,00
|210.505.210
|% -10,00
|
|OYLUM
|7,79
|3.727.109
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|7.581.681
|% -9,83
|
|YAPRK
|31,38
|36.285.037
|% -3,86
|
|CRFSA
|46,64
|29.048.385
|% -3,48
|
|MAREN
|9,89
|529.687.580
|% 8,21
|
|GARAN
|9,35
|487.420.784
|% 0,75
|
|THYAO
|14,11
|377.477.470
|% 0,43
|
|TUPRS
|115,30
|351.170.215
|% 1,59
|
|YKBNK
|2,40
|260.387.041
|% 0,42
|
|YKBNK
|2,40
|260.387.041
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,80
|106.316.866
|% 1,69
|
|MAREN
|9,89
|529.687.580
|% 8,21
|
|GARAN
|9,35
|487.420.784
|% 0,75
|
|KIMMR
|3,43
|131.385.681
|% -0,58
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8702
|8,8731
|% 0,20
|
|Euro
|10,3044
|10,3101
|% 0,41
|
|Sterlin
|12,0134
|12,0737
|% 0,45
|
|Frank
|9,5120
|9,5693
|% 0,36
|
|Riyal
|2,3585
|2,3703
|% 0,19
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|-9,69
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|-9,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|-7,38
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|-3,57
|
|Çeyrek
|797
|815
|-1,78
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,43
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|79,25
|79,25
|-0,03
|