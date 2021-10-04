***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
04.10.2021 11:45
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon İçtüzüğü ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966371
BIST
11:491.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,36
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.406
En Düşük
1.400
11:498,8740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0186
|Açılış
|: 8,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8851
En Düşük
8,8428
11:4910,3134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0450
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3295
En Düşük
10,2576
11:49499,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,17
|Açılış
|: 499,25
|
|Önceki Kapanış
|: 501,42
|
503,45
En Düşük
498,87
BIST En Aktif Hisseler11:49
|ISBIR
|65,45
|683.036
|% 10,00
|
|AGYO
|3,09
|2.276.576
|% 9,96
|
|GARFA
|14,15
|2.298.409
|% 9,95
|
|NUGYO
|10,28
|11.790.212
|% 9,95
|
|ALCTL
|24,36
|16.706.074
|% 9,93
|
|OYLUM
|7,79
|3.577.213
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|6.854.795
|% -9,83
|
|BIOEN
|27,22
|133.091.929
|% -9,27
|
|KARYE
|16,82
|69.449.655
|% -3,89
|
|EUYO
|3,24
|1.376.532
|% -3,86
|
|MAREN
|9,88
|476.965.747
|% 8,10
|
|GARAN
|9,31
|385.901.197
|% 0,32
|
|TUPRS
|115,20
|304.337.156
|% 1,50
|
|THYAO
|14,12
|240.062.008
|% 0,50
|
|SISE
|8,15
|214.705.417
|% -0,49
|
|YKBNK
|2,40
|155.498.645
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,79
|104.336.764
|% 1,13
|
|MAREN
|9,88
|476.965.747
|% 8,10
|
|GARAN
|9,31
|385.901.197
|% 0,32
|
|KIMMR
|3,42
|117.610.044
|% -0,87
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8720
|8,8740
|% 0,21
|
|Euro
|10,3116
|10,3134
|% 0,44
|
|Sterlin
|11,9841
|12,0442
|% 0,21
|
|Frank
|9,5072
|9,5645
|% 0,31
|
|Riyal
|2,3588
|2,3706
|% 0,21
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|-9,35
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,43
|
|Cumhuriyet
|3.314
|3.364
|3,00
|
|Tam
|3.297
|3.379
|10,79
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|5,22
|
|Çeyrek
|799
|817
|2,61
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,43
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,05
|
|B. Petrol
|79,19
|79,19
|-0,09
|
Seans Raporu
11:49
daha fazla
-
12:00MAREN
Yüzde 8.64 oranında artışla 9.93 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 445, 322 adet işlem
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11:59GSDDE
Yüzde 6.03 oranında artışla 3.69 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 456, 543 adet işlem
-
11:58XU100
Endeks 1, 403 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 3, 846.00 milyon TL de
-
11:58GSDDE
Yüzde 5.75 oranında artışla 3.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 449, 211 adet işlem
-
11:57AVHOL
Yüzde 6.41 oranında artışla 6.47 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 358, 060 adet işlem