***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
12.04.2022 13:44
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon İçtüzüğü ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019573
BIST
13:402.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -9,89
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.449
En Düşük
2.422
13:4014,6930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0309
|Açılış
|: 14,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6930
En Düşük
14,6447
13:4015,9735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0082
|Açılış
|: 15,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,9894
En Düşük
15,9215
13:40923,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,38
|Açılış
|: 923,59
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
925,01
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler13:37
|CLEBI
|257,60
|78.891.682
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|1.439.462
|% 9,97
|
|KERVN
|0,65
|2.168.880
|% 8,33
|
|TSPOR
|6,22
|316.366.047
|% 8,17
|
|ESCOM
|8,35
|41.459.226
|% 7,33
|
|OYLUM
|2,33
|2.275.430
|% -47,64
|
|ISGYO
|14,85
|14.215.928
|% -10,00
|
|IHAAS
|13,65
|25.173.678
|% -9,96
|
|CASA
|125,00
|645.271
|% -9,42
|
|ACSEL
|37,38
|59.184.990
|% -9,40
|
|THYAO
|36,64
|2.831.164.767
|% 1,33
|
|GARAN
|13,63
|1.874.983.420
|% -1,80
|
|SISE
|17,22
|1.637.072.990
|% 0,94
|
|YKBNK
|5,00
|1.478.953.495
|% -0,40
|
|KRDMD
|16,17
|1.363.855.609
|% -0,12
|
|ODAS
|2,33
|884.603.653
|% 6,88
|
|YKBNK
|5,00
|1.478.953.495
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,68
|796.912.343
|% -2,90
|
|DOHOL
|3,76
|1.090.667.280
|% -4,33
|
|TSKB
|1,67
|376.484.890
|% -4,02
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6854
|14,6882
|% 0,18
|
|Euro
|15,9634
|15,9720
|% 0,04
|
|Sterlin
|19,0524
|19,1479
|% 0,03
|
|Frank
|15,6781
|15,7726
|% -0,04
|
|Riyal
|3,9041
|3,9236
|% 0,15
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|2,77
|
|Altın Gr.
|923
|923
|2,12
|
|Cumhuriyet
|6.116
|6.209
|11,00
|
|Tam
|6.087
|6.239
|18,36
|
|Yarım
|2.942
|3.018
|8,88
|
|Çeyrek
|1.476
|1.509
|4,44
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,05
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|-0,01
|
|B. Petrol
|102
|102
|3,43
|