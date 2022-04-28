***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
28.04.2022 14:44
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şemsiye Fon İçtüzüğü ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024763
BIST
15:332.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,05
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.440
15:3314,7990
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0094
|Açılış
|: 14,7930
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
15:3315,5681
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0584
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5368
15:33899,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,70
|Açılış
|: 899,61
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
900,68
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler15:33
|BOSSA
|44,00
|23.451.861
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|11.332.729
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|855.602
|% 10,00
|
|POLHO
|3,42
|114.758.813
|% 9,97
|
|INVEO
|32,88
|12.620.767
|% 9,97
|
|KZBGY
|62,30
|20.110.379
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|1.216.298
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,90
|42.182.004
|% -7,82
|
|SERVE
|23,50
|677.824
|% -6,37
|
|ACSEL
|44,90
|19.450.249
|% -5,31
|
|THYAO
|41,36
|4.330.008.399
|% 2,12
|
|GARAN
|15,02
|1.783.168.731
|% 0,33
|
|AKBNK
|9,05
|1.201.069.004
|% -1,09
|
|SISE
|17,95
|1.112.887.093
|% 0,73
|
|YKBNK
|4,96
|1.042.184.221
|% 0,20
|
|ALBRK
|1,26
|424.210.625
|% -3,08
|
|EKGYO
|2,70
|773.978.177
|% 2,66
|
|YKBNK
|4,96
|1.042.184.221
|% 0,20
|
|SKBNK
|1,20
|225.092.400
|% 9,09
|
|AKBNK
|9,05
|1.201.069.004
|% -1,09
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7865
|14,7990
|% -0,06
|
|Euro
|15,5485
|15,5681
|% -0,37
|
|Sterlin
|18,3632
|18,4553
|% -0,85
|
|Frank
|15,1431
|15,2343
|% -0,49
|
|Riyal
|3,9395
|3,9592
|% 0,09
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|5,16
|
|Altın Gr.
|897
|897
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|5.980
|6.070
|-24,00
|
|Tam
|5.936
|6.084
|-42,75
|
|Yarım
|2.869
|2.943
|-20,68
|
|Çeyrek
|1.439
|1.472
|-10,34
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,14
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,95
|-0,15
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,65
|
Seans Raporu
15:33
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15:47
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15:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 32 kaybederek (% -0.20 ) 2, 205
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15:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TATGD, CASA, EGGUB, UFUK, ETILR, POLHO, BOSSA, INVEO, GEDIK
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15:47
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