***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )TürkçeŞemsiye Fon İç TüzüğüYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon ( Hisse Senedi Yoğun Fon)'un bağlı olduğu TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon İçtüzüğü ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257982BIST