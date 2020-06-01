***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMelda Hatice Ersoy Yalçınkaya Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı TEB Holding A.Ş. Vergi Danışmanı, TEB A.Ş. Vergi İcra Direktörü Bağımsız Üye DeğilCenk Kaan Dürüst Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye DeğilLUCA RESTUCCIA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli BNPP IP Japan Pazarlama Müdürü Bağımsız Üye DeğilİSMAİL YANIK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı TEB A.Ş. Yönetim Kurulu Danışmanı Bağımsız Üye DeğilİZZET CEMAL KİŞMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü ProfesyoneliEMRE ATABAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.03.2020 İcrada Görevli Değil TEB A.Ş. Uyum DirektörüYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSevda Akbaş Girginer Genel Müdür Yardımcısı 03 2014- 09 2016 TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 09 2016 - devam TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür YardımcısıCenk Kaan Dürüst Genel Müdür Yardımcısı TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür YardımcısıYAĞIZ ORAL Genel Müdür Yardımcısı BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Yatırım Direktörü TEB Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848296BIST