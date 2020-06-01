***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.06.2020 19:20
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Melda Hatice Ersoy Yalçınkaya Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı TEB Holding A.Ş. Vergi Danışmanı, TEB A.Ş. Vergi İcra Direktörü Bağımsız Üye Değil
Cenk Kaan Dürüst Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
LUCA RESTUCCIA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli BNPP IP Japan Pazarlama Müdürü Bağımsız Üye Değil
İSMAİL YANIK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı TEB A.Ş. Yönetim Kurulu Danışmanı Bağımsız Üye Değil
İZZET CEMAL KİŞMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli
EMRE ATABAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.03.2020 İcrada Görevli Değil TEB A.Ş. Uyum Direktörü
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Sevda Akbaş Girginer Genel Müdür Yardımcısı 03 2014- 09 2016 TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 09 2016 - devam TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
Cenk Kaan Dürüst Genel Müdür Yardımcısı TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
YAĞIZ ORAL Genel Müdür Yardımcısı BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Yatırım Direktörü TEB Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848296
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