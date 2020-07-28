***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.07.2020 16:13
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Sevda Akbaş Girginer Genel Müdür Yardımcısı 03 2014- 09 2016 TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 09 2016 - devam TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
Cenk Kaan Dürüst Genel Müdür Yardımcısı TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
YAĞIZ ORAL Genel Müdür (vekaleten) BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Yatırım Direktörü TEB Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862495
BIST
17:451.157
En Yüksek
|Değişim
|: -3,20%
|| -38,22
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.157
17:456,9598
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,0990
|Açılış
|: 7,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
17:458,1862
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1216
|Açılış
|: 8,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
17:45436,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 7,26
|Açılış
|: 436,30
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|148,50
|33.677.432
|% 10,00
|
|KENT
|2.675,50
|44.235.792
|% 10,00
|
|KNFRT
|12,43
|40.816.899
|% 10,00
|
|KONYA
|500,60
|91.241.619
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|39.408.028
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|35.557.284
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|386.840
|% -9,88
|
|ITTFH
|3,60
|161.145.427
|% -9,77
|
|DENGE
|1,79
|307.098
|% -9,60
|
|EDIP
|2,55
|13.375.766
|% -9,57
|
|ASELS
|37,00
|2.597.271.848
|% -1,80
|
|GUSGR
|6,02
|2.020.839.654
|% 6,36
|
|KRDMD
|3,03
|1.302.384.435
|% -2,57
|
|GARAN
|7,44
|1.140.072.875
|% -4,25
|
|EKGYO
|2,25
|1.132.098.190
|% -3,02
|
|EKGYO
|2,25
|1.132.098.190
|% -3,02
|
|KRDMD
|3,03
|1.302.384.435
|% -2,57
|
|GUSGR
|6,02
|2.020.839.654
|% 6,36
|
|IHLAS
|0,91
|291.789.464
|% -8,08
|
|IHLGM
|1,70
|386.182.961
|% -7,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9620
|9,0069
|% 1,59
|
|Frank
|7,5492
|7,5947
|% 1,51
|
|Riyal
|1,8497
|1,8590
|% 1,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|6,40
|
|Altın Gr.
|435
|435
|6,05
|
|Cumhuriyet
|2.850
|2.887
|60,30
|
|Tam
|2.936
|2.969
|62,10
|
|Yarım
|1.425
|1.449
|30,30
|
|Çeyrek
|715
|725
|15,10
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,40
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|5,41
|5,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|43,62
|43,62
|-0,28
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:57BTCIM
Yüzde -7.73 oranında düşüşle 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 554, 097 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 43 kaybederek (% -3.05 ) 1, 064
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : POLTK, TKURU, KUYAS
-
17:56
TKURU, YKSLN, EGPRO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:56
IHGZT, IHEVA, PSDTC değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında