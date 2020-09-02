***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.09.2020 10:36
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Melda Hatice Ersoy Yalçınkaya Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı TEB Holding A.Ş. Vergi Danışmanı, TEB A.Ş. Vergi İcra Direktörü Bağımsız Üye Değil
Cenk Kaan Dürüst Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
LUCA RESTUCCIA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli BNPP IP Japan Pazarlama Müdürü Bağımsız Üye Değil
İSMAİL YANIK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı TEB A.Ş. Yönetim Kurulu Danışmanı Bağımsız Üye Değil
İZZET CEMAL KİŞMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli
EMRE ATABAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.03.2020 İcrada Görevli Değil TEB A.Ş. Uyum Direktörü
METİN TOĞAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 14.07.2020 2020- devam Bnp Paribas Yatırımlar A.Ş Bnp Parinas Fortis Yatırımlar A.Ş, Teb Faktoring ve TEB Arval Yönetim Kurulu Üyesi TEB Genel Müdür Danışmanı , 1997-2020 BNP Paribas Azerbaycan ve Gürcistan Bölge Direktörü , Banque Paribas-Türkiye Temsilcilik Bürosu, Türkiye Temsilcisi Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872854
BIST
11:181.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,67
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
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1.089
En Düşük
1.083
11:187,3794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0118
|Açılış
|: 7,3900
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|Önceki Kapanış
|: 7,3790
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7,3794
En Düşük
7,3588
11:188,7543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0235
|Açılış
|: 8,7350
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|Önceki Kapanış
|: 8,7800
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8,7941
En Düşük
8,7500
11:18465,74
En Yüksek
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|: -0,20%
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|Açılış
|: 465,74
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
467,51
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler11:18
|PKENT
|1.131,30
|4.164.672
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|210.908
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|202.809
|% 10,00
|
|TKURU
|188,30
|1.591.888
|% 9,99
|
|AKYHO
|5,18
|7.212.170
|% 9,98
|
|BURVA
|56,35
|486.864
|% -9,98
|
|DOGUB
|4,26
|20.955.773
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|165.506
|% -9,93
|
|RALYH
|5,58
|6.298.121
|% -7,31
|
|BURCE
|21,76
|467.470
|% -6,61
|
|FENER
|30,94
|369.708.147
|% 9,72
|
|GSRAY
|3,36
|350.336.072
|% 5,99
|
|SISE
|6,18
|331.052.676
|% -0,32
|
|TURSG
|6,28
|290.050.584
|% 5,55
|
|BJKAS
|3,28
|258.483.612
|% 5,81
|
|GSRAY
|3,36
|350.336.072
|% 5,99
|
|BJKAS
|3,28
|258.483.612
|% 5,81
|
|SISE
|6,18
|331.052.676
|% -0,32
|
|EKGYO
|1,77
|86.537.843
|% 0,57
|
|TURSG
|6,28
|290.050.584
|% 5,55
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3767
|7,3794
|% 0,16
|
|Euro
|8,7493
|8,7543
|% -0,27
|
|Sterlin
|9,8100
|9,8592
|% -0,18
|
|Frank
|8,0451
|8,0936
|% -0,26
|
|Riyal
|1,9604
|1,9702
|% 0,14
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.966
|-5,04
|
|Altın Gr.
|465
|466
|-1,10
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|27,97
|28,01
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,62
|-0,05
|
|B. Petrol
|45,91
|45,91
|0,33
|