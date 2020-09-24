Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.09.2020 10:08
GÜNCEL HABERLER



***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Sevda Akbaş Girginer Genel Müdür Yardımcısı 03 2014- 09 2016 TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 09 2016 - devam TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
Cenk Kaan Dürüst Genel Müdür Yardımcısı TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
YAĞIZ ORAL Genel Müdür 05/2015-06/2019 BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Yatırım Direktörü, 06/2019-09/2020 TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, 09/2020-devam TEB Portföy Yönetimi A.Ş.Genel Müdür TEB Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür

Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
K.Füsun Tür Direktör (Operasyon ve Mali İşler)
M.Burak Öztunç Direktör ( Hisse Senedi Yönetimi)
B.Çağrı Özel Direktör (Sabit Getiri ve Varlık Tahsisi)
Pınar Uğuroğlu Delice Direktör ( Araştırma Bölümü)
A.Celalettin Pekesen Direktör ( Uyum ,Risk ve Mevzuat)
H.Enver Gürsoy Risk Müdürü
Begüm Gülbin Sağlıklı İç Kontrol Müdürü
Ahmet Gökhan Kütükçü Müfettiş
Alen Bebiroğlu Direktör (Çoklu Varlık Yönetimi)
Ceyda İşman Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü
Mehmet Müderrisoğlu Direktör (Risk ve Performans Yonetimi)
Mehmet Özkaya Grup Makro Stratejist




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876406


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:561.102
Değişim :  -0,02% |  -0,26
Açılış :  1.099  
Önceki Kapanış :  1.103  
En Yüksek
1.104 En Düşük
1.097
BIST En Aktif Hisseler12:56
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRFSA 23,98 21.166.297 % 10,00  
HURGZ 2,20 7.756.795 % 10,00  
AKMGY 70,40 1.866.445 % 10,00  
AYCES 113,40 1.607.693 % 9,99  
PKENT 979,00 93.005 % 9,99  
daha fazla
12:56 Alış Satış %  
Dolar 7,6826 7,6899 % -0,14  
Euro 8,9517 8,9618 % -0,16  
Sterlin 9,7720 9,8210 % -0,04  
Frank 8,2787 8,3285 % -0,33  
Riyal 2,0467 2,0570 % -0,05  
daha fazla
12:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.849 1.849 -14,49  
Altın Gr. 458 458 -3,46  
Cumhuriyet 3.050 3.100 -27,00  
Tam 3.034 3.109 -36,66  
Yarım 1.466 1.504 -17,74  
Çeyrek 735 752 -8,87  
Gümüş.Ons 22,04 22,08 -0,71  
Gümüş Gr. 5,46 5,47 -0,17  
B. Petrol 41,72 41,72 -0,05  
Seans Raporu 12:56
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru