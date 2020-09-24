***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSevda Akbaş Girginer Genel Müdür Yardımcısı 03 2014- 09 2016 TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 09 2016 - devam TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür YardımcısıCenk Kaan Dürüst Genel Müdür Yardımcısı TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür YardımcısıYAĞIZ ORAL Genel Müdür 05/2015-06/2019 BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Yatırım Direktörü, 06/2019-09/2020 TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, 09/2020-devam TEB Portföy Yönetimi A.Ş.Genel Müdür TEB Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel MüdürŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviK.Füsun Tür Direktör (Operasyon ve Mali İşler)M.Burak Öztunç Direktör ( Hisse Senedi Yönetimi)B.Çağrı Özel Direktör (Sabit Getiri ve Varlık Tahsisi)Pınar Uğuroğlu Delice Direktör ( Araştırma Bölümü)A.Celalettin Pekesen Direktör ( Uyum ,Risk ve Mevzuat)H.Enver Gürsoy Risk MüdürüBegüm Gülbin Sağlıklı İç Kontrol MüdürüAhmet Gökhan Kütükçü MüfettişAlen Bebiroğlu Direktör (Çoklu Varlık Yönetimi)Ceyda İşman Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı MüdürüMehmet Müderrisoğlu Direktör (Risk ve Performans Yonetimi)Mehmet Özkaya Grup Makro Stratejisthttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876406BIST