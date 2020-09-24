***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.09.2020 10:08
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Sevda Akbaş Girginer Genel Müdür Yardımcısı 03 2014- 09 2016 TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 09 2016 - devam TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
Cenk Kaan Dürüst Genel Müdür Yardımcısı TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
YAĞIZ ORAL Genel Müdür 05/2015-06/2019 BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Yatırım Direktörü, 06/2019-09/2020 TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, 09/2020-devam TEB Portföy Yönetimi A.Ş.Genel Müdür TEB Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
K.Füsun Tür Direktör (Operasyon ve Mali İşler)
M.Burak Öztunç Direktör ( Hisse Senedi Yönetimi)
B.Çağrı Özel Direktör (Sabit Getiri ve Varlık Tahsisi)
Pınar Uğuroğlu Delice Direktör ( Araştırma Bölümü)
A.Celalettin Pekesen Direktör ( Uyum ,Risk ve Mevzuat)
H.Enver Gürsoy Risk Müdürü
Begüm Gülbin Sağlıklı İç Kontrol Müdürü
Ahmet Gökhan Kütükçü Müfettiş
Alen Bebiroğlu Direktör (Çoklu Varlık Yönetimi)
Ceyda İşman Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü
Mehmet Müderrisoğlu Direktör (Risk ve Performans Yonetimi)
Mehmet Özkaya Grup Makro Stratejist
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876406
BIST