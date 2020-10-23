***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviK.Füsun Tür Direktör (Operasyon ve Mali İşler)M.Burak Öztunç Direktör ( Hisse Senedi Yönetimi)B.Çağrı Özel Direktör (Sabit Getiri ve Varlık Tahsisi)A.Celalettin Pekesen Direktör ( Uyum ve Mevzuat)H.Enver Gürsoy Risk MüdürüBegüm Gülbin Sağlıklı İç Kontrol MüdürüAhmet Gökhan Kütükçü MüfettişAlen Bebiroğlu Direktör (Çoklu Varlık Yönetimi)Ceyda İşman Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı MüdürüMehmet Müderrisoğlu Direktör (Risk ve Performans Yonetimi)Mehmet Özkaya Grup Makro StratejistHüseyin Akar Araştırma Yöneticisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883279BIST