Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.10.2020 15:29
GÜNCEL HABERLER



***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
K.Füsun Tür Direktör (Operasyon ve Mali İşler)
M.Burak Öztunç Direktör ( Hisse Senedi Yönetimi)
B.Çağrı Özel Direktör (Sabit Getiri ve Varlık Tahsisi)
A.Celalettin Pekesen Direktör ( Uyum ve Mevzuat)
H.Enver Gürsoy Risk Müdürü
Begüm Gülbin Sağlıklı İç Kontrol Müdürü
Ahmet Gökhan Kütükçü Müfettiş
Alen Bebiroğlu Direktör (Çoklu Varlık Yönetimi)
Ceyda İşman Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü
Mehmet Müderrisoğlu Direktör (Risk ve Performans Yonetimi)
Mehmet Özkaya Grup Makro Stratejist
Hüseyin Akar Araştırma Yöneticisi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883279


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.191
Değişim :  -0,64% |  -7,69
Açılış :  1.200  
Önceki Kapanış :  1.198  
En Yüksek
1.205 En Düşük
1.179
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PINSU 9,24 211.026.426 % 10,00  
SANFM 12,10 13.659.930 % 10,00  
KONYA 832,40 225.662.270 % 9,99  
KARTN 1.238,20 37.902.540 % 9,99  
EMKEL 4,63 37.534.518 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,9627 7,9685 % 0,39  
Euro 9,4275 9,4352 % 0,47  
Sterlin 10,3592 10,4112 % 0,03  
Frank 8,7545 8,8073 % 0,45  
Riyal 2,1178 2,1285 % 0,36  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.898 1.899 -5,76  
Altın Gr. 486 486 0,24  
Cumhuriyet 3.221 3.270 14,00  
Tam 3.208 3.287 23,47  
Yarım 1.550 1.590 11,35  
Çeyrek 778 795 5,68  
Gümüş.Ons 24,54 24,58 -0,15  
Gümüş Gr. 6,28 6,29 -0,02  
B. Petrol 42,34 42,34 -0,12  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru