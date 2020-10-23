***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.10.2020 15:29
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
K.Füsun Tür Direktör (Operasyon ve Mali İşler)
M.Burak Öztunç Direktör ( Hisse Senedi Yönetimi)
B.Çağrı Özel Direktör (Sabit Getiri ve Varlık Tahsisi)
A.Celalettin Pekesen Direktör ( Uyum ve Mevzuat)
H.Enver Gürsoy Risk Müdürü
Begüm Gülbin Sağlıklı İç Kontrol Müdürü
Ahmet Gökhan Kütükçü Müfettiş
Alen Bebiroğlu Direktör (Çoklu Varlık Yönetimi)
Ceyda İşman Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü
Mehmet Müderrisoğlu Direktör (Risk ve Performans Yonetimi)
Mehmet Özkaya Grup Makro Stratejist
Hüseyin Akar Araştırma Yöneticisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883279
BIST
18:051.191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -7,69
|Açılış
|: 1.200
|
|Önceki Kapanış
|: 1.198
|
1.205
En Düşük
1.179
18:057,9685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0307
|Açılış
|: 7,9610
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9771
En Düşük
7,9310
18:059,4352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0437
|Açılış
|: 9,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4511
En Düşük
9,3571
18:05486,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,76
|Açılış
|: 486,75
|
|Önceki Kapanış
|: 485,99
|
490,33
En Düşük
484,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PINSU
|9,24
|211.026.426
|% 10,00
|
|SANFM
|12,10
|13.659.930
|% 10,00
|
|KONYA
|832,40
|225.662.270
|% 9,99
|
|KARTN
|1.238,20
|37.902.540
|% 9,99
|
|EMKEL
|4,63
|37.534.518
|% 9,98
|
|DAGHL
|19,80
|5.418.996
|% -10,00
|
|BMELK
|11,70
|1.504.376
|% -10,00
|
|AKYHO
|6,94
|79.135.143
|% -9,99
|
|KLGYO
|12,26
|67.121.759
|% -9,99
|
|BALAT
|7,57
|1.136.378
|% -9,99
|
|TSKB
|1,83
|2.298.402.976
|% 5,78
|
|GARAN
|7,06
|1.127.012.307
|% -0,56
|
|SISE
|6,81
|1.122.964.073
|% -0,44
|
|KRDMD
|3,48
|735.226.407
|% -2,25
|
|EKGYO
|1,83
|624.620.848
|% -3,68
|
|TSKB
|1,83
|2.298.402.976
|% 5,78
|
|EKGYO
|1,83
|624.620.848
|% -3,68
|
|SKBNK
|1,88
|462.353.177
|% -5,53
|
|KRDMD
|3,48
|735.226.407
|% -2,25
|
|YKBNK
|2,22
|402.332.808
|% -1,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9627
|7,9685
|% 0,39
|
|Euro
|9,4275
|9,4352
|% 0,47
|
|Sterlin
|10,3592
|10,4112
|% 0,03
|
|Frank
|8,7545
|8,8073
|% 0,45
|
|Riyal
|2,1178
|2,1285
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|-5,76
|
|Altın Gr.
|486
|486
|0,24
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.270
|14,00
|
|Tam
|3.208
|3.287
|23,47
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|11,35
|
|Çeyrek
|778
|795
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|24,54
|24,58
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,34
|42,34
|-0,12
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AVTUR
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 189, 384 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 1, 189 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 78 altında . İşlem hacmi 18, 900.00 milyon TL de
-
17:57TKURU
Yüzde -6.46 oranında düşüşle 296.90 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 828 adet işlem
-
17:56FLAP
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 610, 823 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TKFEN, BIMAS