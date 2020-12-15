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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.12.2020 15:33



***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Melda Hatice Ersoy Yalçınkaya Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı TEB Holding A.Ş. Vergi Danışmanı, TEB A.Ş. Vergi İcra Direktörü Bağımsız Üye Değil
Cenk Kaan Dürüst Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
LUCA RESTUCCIA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli BNPP IP Japan Pazarlama Müdürü Bağımsız Üye Değil
İSMAİL YANIK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı TEB A.Ş. Yönetim Kurulu Danışmanı Bağımsız Üye Değil
İZZET CEMAL KİŞMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş., Genel Müdürü Bağımsız Üye
EMRE ATABAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.03.2020 İcrada Görevli Değil TEB A.Ş. Uyum Direktörü Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesi
METİN TOĞAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 14.07.2020 2020- devam TEB A.Ş. Genel Müdür Danışmanı, Bnp Paribas Yatırımlar A.Ş Bnp Paribas Fortis Yatırımlar A.Ş, Teb Faktoring ve TEB Arval Yönetim Kurulu Üyesi TEB Genel Müdür Danışmanı , 1997-2020 BNP Paribas Azerbaycan ve Gürcistan Bölge Direktörü , Banque Paribas-Türkiye Temsilcilik Bürosu, Türkiye Temsilcisi Bağımsız Üye Değil

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
B.Çağrı Özel Sabit Getirili Fonlar ve Varlık Tahsisi Direktörü Portföy Yöneticisi HSBC Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 200624 - 300686
Özlem Karagöz Sabit Getirili Fonlar Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi AK Portföy Yönetimi - Portöy Yöneticisi SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 201893-301236
M.Burak Öztunç Hisse Senedi Yönetimi Direktörü Porföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 202924-301770
Tansel Kutlu Yılmaz Hisse Senedi Yönetimi Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 201008-305105
Emre Karakurum Çoklu Varlık Yönetimi Müdürü Portföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 204507- 301634
Alen Bebiroğlu Çoklu Varlık Yönetimi Direktörü Portföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 203364-301016
Göktürk Aydemir Sabit Getirili Fonlar Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi ING Portföy Yönetimi A.Ş.- Hisse Senetleri Müdür Yardımcısı SP Faaliyetleri Düzey 3 202308
Rüştü Faruk Özsan Genel Müdür Danışmanı Portföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi SP Faaliyetleri Düzey 3 208856




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893211


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