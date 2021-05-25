***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









2020- devam TEB A.Ş. Genel Müdür Danışmanı, Bnp Paribas Yatırımlar A.Ş Bnp Paribas Fortis Yatırımlar A.Ş, Teb Faktoring ve TEB Arval Yönetim Kurulu Üyesi TEB Genel Müdür Danışmanı , 1997-2020 BNP Paribas Azerbaycan ve Gürcistan Bölge Direktörü , Banque Paribas-Türkiye Temsilcilik Bürosu, Türkiye Temsilcisi Bağımsız Üye DeğilBERNA TOKYAY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 31.03.2021 İcrada Görevli Değil TEB Holding A.Ş._Butce Mali Kontrol Direktoru EvetEMMANUEL ANTOİNE REGİS COLLINET DE LA SALLE EMMANUEL ANTOINE REGIS COLLINET DE LA SALLE Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 31.03.2021 BNP Paribas Asset Management,Group Networks Bağımsız Üye DeğilSEVİLAY YÜCEL KEMALOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 30.04.2021 İcrada Görevli Değil TEB A.Ş. Ağustos 2020- …. – Uyum Kontroller, Projeler ve Raporlama Müdürü, TEB A.Ş. Ocak 2016-Ağustos 2020- Uyum Müşteri Kabul ve Değerlendirme Müdürü, Evet İç kontrolden sorumlu ÜyeŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviK.Füsun Tür Direktör (Operasyon ve Mali İşler)M.Burak Öztunç Direktör (Yabancı Fonlardan sorumlu)B.Çağrı Özel Direktör (Sabit Getiri ve Varlık Tahsisi)A.Celalettin Pekesen Direktör ( Uyum ve Mevzuat)H.Enver Gürsoy Risk MüdürüBegüm Gülbin Sağlıklı İç Kontrol MüdürüAhmet Gökhan Kütükçü MüfettişAlen Bebiroğlu Direktör (Çoklu Varlık Yönetimi)Ceyda İşman Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı MüdürüMehmet Müderrisoğlu Direktör (Risk ve Performans Yonetimi)Mehmet Özkaya Grup Makro StratejistHüseyin Akar Araştırma YöneticisiMustafa Kemal Özmen Direktör ( Hisse Senedi Yonetimi)Doruk Atalay Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı MüdürüPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıB.Çağrı Özel Sabit Getirili Fonlar ve Varlık Tahsisi Direktörü Portföy Yöneticisi HSBC Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 200624 - 300686Özlem Karagöz Sabit Getirili Fonlar Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi AK Portföy Yönetimi - Portöy Yöneticisi SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 201893-301236M.Burak Öztunç Yabancı Fonlardan sorumlu Direktör Porföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 202924-301770Emre Karakurum Çoklu Varlık Yönetimi Müdürü Portföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 204507- 301634Alen Bebiroğlu Çoklu Varlık Yönetimi Direktörü Portföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 203364-301016Göktürk Aydemir Sabit Getirili Fonlar Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi ING Portföy Yönetimi A.Ş.- Hisse Senetleri Müdür Yardımcısı SP Faaliyetleri Düzey 3 202308Rüştü Faruk Özsan Genel Müdür Danışmanı Portföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi SP Faaliyetleri Düzey 3 208856Mustafa Kemal Özmen Hisse Senedi Yonetimi Direktoru Portföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 202174-302069Mehmet Özkaya Grup Makro Stratejist Portföy Yöneticisi TEB Holding A.Ş.Grup Makro Stratejist, TEB A.Ş. CIO SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 911490-912203http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937948BIST