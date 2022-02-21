***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviK.Füsun Tür Direktör (Operasyon ve Mali İşler)M.Burak Öztunç Direktör (Yabancı Fonlardan sorumlu)B.Çağrı Özel Direktör (Sabit Getiri ve Varlık Tahsisi)A.Celalettin Pekesen Direktör ( Uyum, Mevzuat ve İç Kontrol)H.Enver Gürsoy Risk MüdürüAhmet Gökhan Kütükçü MüfettişAlen Bebiroğlu Direktör (Çoklu Varlık Yönetimi)Ceyda İşman Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı MüdürüMehmet Müderrisoğlu Direktör (Risk ve Performans Yonetimi)Mehmet Özkaya Grup Makro StratejistHüseyin Akar Araştırma YöneticisiMustafa Kemal Özmen Direktör ( Hisse Senedi Yonetimi)Doruk Atalay Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı MüdürüMurat Diril İç Kontrol Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003132BIST