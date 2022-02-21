***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.02.2022 14:12
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
K.Füsun Tür Direktör (Operasyon ve Mali İşler)
M.Burak Öztunç Direktör (Yabancı Fonlardan sorumlu)
B.Çağrı Özel Direktör (Sabit Getiri ve Varlık Tahsisi)
A.Celalettin Pekesen Direktör ( Uyum, Mevzuat ve İç Kontrol)
H.Enver Gürsoy Risk Müdürü
Ahmet Gökhan Kütükçü Müfettiş
Alen Bebiroğlu Direktör (Çoklu Varlık Yönetimi)
Ceyda İşman Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü
Mehmet Müderrisoğlu Direktör (Risk ve Performans Yonetimi)
Mehmet Özkaya Grup Makro Stratejist
Hüseyin Akar Araştırma Yöneticisi
Mustafa Kemal Özmen Direktör ( Hisse Senedi Yonetimi)
Doruk Atalay Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü
Murat Diril İç Kontrol Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003132
BIST
18:052.038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,62
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032
|
2.061
En Düşük
2.015
18:0513,6628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0150
|Açılış
|: 13,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,7427
En Düşük
13,5805
18:0515,5007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0355
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,5307
En Düşük
15,4133
18:05832,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,03
|Açılış
|: 832,50
|
|Önceki Kapanış
|: 832,47
|
840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERHL
|5,72
|26.957.483
|% 10,00
|
|PAPIL
|19,69
|53.457.584
|% 10,00
|
|LKMNH
|14,63
|42.244.877
|% 10,00
|
|OTKAR
|455,90
|336.242.002
|% 9,99
|
|POLTK
|548,60
|43.908.025
|% 9,98
|
|PKENT
|519,20
|1.314.095
|% -9,99
|
|CEOEM
|15,31
|24.657.686
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|1.425.920
|% -9,97
|
|SANEL
|8,07
|4.316.589
|% -9,93
|
|ERSU
|5,43
|40.637.336
|% -5,73
|
|THYAO
|29,44
|5.233.791.359
|% 0,14
|
|KRDMD
|11,73
|1.456.223.660
|% -0,09
|
|EREGL
|28,86
|1.286.016.909
|% 1,83
|
|YKBNK
|4,05
|1.152.612.627
|% 0,50
|
|GARAN
|11,80
|994.316.539
|% -0,34
|
|YKBNK
|4,05
|1.152.612.627
|% 0,50
|
|THYAO
|29,44
|5.233.791.359
|% 0,14
|
|KARSN
|3,99
|657.344.788
|% 9,92
|
|ODAS
|1,36
|197.967.128
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,73
|1.456.223.660
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6528
|13,6628
|% 0,11
|
|Euro
|15,4874
|15,5007
|% 0,23
|
|Sterlin
|18,5409
|18,6339
|% 0,21
|
|Frank
|14,8624
|14,9520
|% 0,74
|
|Riyal
|3,6294
|3,6476
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|-0,58
|
|Altın Gr.
|832
|833
|0,14
|
|Cumhuriyet
|5.532
|5.616
|-7,00
|
|Tam
|5.504
|5.641
|-10,90
|
|Yarım
|2.660
|2.729
|-5,27
|
|Çeyrek
|1.334
|1.364
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,48
|10,49
|-0,01
|
|B. Petrol
|92,67
|92,67
|1,28
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DAGI
Yüzde 4.61 oranında artışla 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 494, 359 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 58 artarak (% 0.42 ) 2, 268
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, KARSN, THYAO
-
17:58XU100
Endeks 2, 038 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 29 üstünde . İşlem hacmi 24, 962.00 milyon TL de
-
17:58MEPET
Yüzde 4.15 oranında artışla 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 810, 108 adet işlem