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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.03.2022 16:41
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Melda Hatice Ersoy Yalçınkaya Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi TEB Holding A.Ş. Vergi Danışmanı, TEB A.Ş. Vergi İcra Direktörü Bağımsız Üye Değil
Cenk Kaan Dürüst Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
İZZET CEMAL KİŞMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş., Genel Müdürü Bağımsız Üye
BERNA TOKYAY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 31.03.2021 İcrada Görevli Değil TEB Holding A.Ş._Butce Mali Kontrol Direktoru Evet
EMMANUEL ANTOİNE REGİS COLLINET DE LA SALLE EMMANUEL ANTOINE REGIS COLLINET DE LA SALLE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 31.03.2021 BNP Paribas Asset Management,Group Networks Bağımsız Üye Değil
SEVİLAY YÜCEL KEMALOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 30.04.2021 İcrada Görevli Değil TEB A.Ş. Ağustos 2020- ?. ? Uyum Kontroller, Projeler ve Raporlama Müdürü, TEB A.Ş. Ocak 2016-Ağustos 2020- Uyum Müşteri Kabul ve Değerlendirme Müdürü, Evet İç kontrolden sorumlu Üye
HAMZA BATURALP CANDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 31.03.2022 İcrada Görevli Değil TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Genel Müdür,Yönetim Kurulu Üyesi

Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
K.Füsun Tür Direktör (Operasyon ve Mali İşler)
M.Burak Öztunç Direktör (Yabancı Fonlardan sorumlu)
B.Çağrı Özel Direktör (Sabit Getiri ve Varlık Tahsisi)
A.Celalettin Pekesen Direktör ( Uyum, Mevzuat ve İç Kontrol)
H.Enver Gürsoy Risk Müdürü
Ahmet Gökhan Kütükçü Müfettiş
Alen Bebiroğlu Direktör (Çoklu Varlık Yönetimi)
Ceyda İşman Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü
Mehmet Müderrisoğlu Direktör (Risk ve Performans Yonetimi)
Hüseyin Akar Araştırma Yöneticisi
Mustafa Kemal Özmen Direktör ( Hisse Senedi Yonetimi)
Doruk Atalay Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
B.Çağrı Özel Sabit Getirili Fonlar ve Varlık Tahsisi Direktörü Portföy Yöneticisi HSBC Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 200624 - 300686
Özlem Karagöz Sabit Getirili Fonlar Portföy Müdürü Portföy Yöneticisi AK Portföy Yönetimi - Portöy Yöneticisi SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 201893-301236
M.Burak Öztunç Yabancı Fonlardan sorumlu Direktör Porföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 202924-301770
Emre Karakurum Çoklu Varlık Yönetimi Müdürü Portföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 204507- 301634
Alen Bebiroğlu Çoklu Varlık Yönetimi Direktörü Portföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 203364-301016
Göktürk Aydemir Sabit Getirili Fonlar Portföy Müdürü Portföy Yöneticisi ING Portföy Yönetimi A.Ş.- Hisse Senetleri Müdür Yardımcısı SP Faaliyetleri Düzey 3 202308
Rüştü Faruk Özsan Genel Müdür Danışmanı Portföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi SP Faaliyetleri Düzey 3 208856
Mustafa Kemal Özmen Hisse Senedi Yonetimi Direktoru Portföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 202174-302069
Bora Partal Sabit Getirili Fonlar Portföy Müdürü Portföy Yöneticisi 2015 - 2018 : HSBC Türkiye Trading Masası 2018 - 2020: Unlu Portfoy Yonetımı A.Ş. Fon Yoneticisi 2020 - 2021 : Ak Portfoy Yonetımı A.Ş. DPM Masası 2021 ? halen: TEB Portföy Yönetımı A.Ş. SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 213185- 309250




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014562


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