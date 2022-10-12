***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.10.2022 16:43
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
K.Füsun Tür Direktör (Operasyon ve Mali İşler)
M.Burak Öztunç Direktör (Yabancı Fonlardan sorumlu)
B.Çağrı Özel Direktör (Sabit Getiri ve Varlık Tahsisi)
A.Celalettin Pekesen Direktör ( Uyum, Mevzuat ve İç Kontrol)
Alen Bebiroğlu Direktör (Çoklu Varlık Yönetimi)
Ceyda İşman Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü
Mehmet Müderrisoğlu Direktör (Risk ve Performans Yonetimi)
Hüseyin Akar Araştırma Müdürü
Mustafa Kemal Özmen Direktör ( Hisse Senedi Yonetimi)
Doruk Atalay Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü
Elif Rayma Karataş Ermiş İç Kontrol Müdürü
Gizem Örer Direktör (Bilgi Sistemleri Guvenligi ve Proje Yönetimi)
Burak Başaran Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü
Mert Doğru Müfettiş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071187
BIST
16:403.543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -28,52
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.519
16:4018,5915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0067
|Açılış
|: 18,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
16:4018,0315
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0200
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
16:40998,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,68
|Açılış
|: 998,63
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler16:40
|PRKAB
|26,86
|199.919.469
|% 9,99
|
|DYOBY
|23,12
|84.930.633
|% 9,99
|
|YEOTK
|39,26
|344.201.282
|% 9,97
|
|GESAN
|104,20
|615.515.917
|% 9,97
|
|KLRHO
|30,24
|242.027.201
|% 9,96
|
|MEGAP
|4,82
|19.910.789
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|19.910.789
|% -9,91
|
|KLNMA
|16,61
|501.883
|% -8,18
|
|ISGSY
|10,92
|37.378.270
|% -6,98
|
|RTALB
|8,51
|84.788.845
|% -6,59
|
|THYAO
|85,35
|5.130.189.671
|% 1,01
|
|ASELS
|32,00
|2.490.364.673
|% -0,81
|
|SASA
|82,60
|2.386.374.316
|% -2,94
|
|PETKM
|14,54
|2.226.189.043
|% -0,07
|
|ISCTR
|8,28
|1.875.908.981
|% -0,12
|
|EKGYO
|4,18
|1.519.085.898
|% -3,02
|
|ISCTR
|8,28
|1.875.908.981
|% -0,12
|
|YKBNK
|8,31
|1.858.519.066
|% 0,00
|
|PETKM
|14,54
|2.226.189.043
|% -0,07
|
|AKBNK
|12,94
|1.688.106.562
|% -0,92
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5814
|18,5915
|% 0,04
|
|Euro
|18,0213
|18,0315
|% -0,11
|
|Sterlin
|20,4708
|20,5735
|% 0,68
|
|Frank
|18,5778
|18,6898
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9294
|4,9541
|% -0,03
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.670
|3,01
|
|Altın Gr.
|998
|998
|2,29
|
|Cumhuriyet
|6.691
|6.793
|17,00
|
|Tam
|6.736
|6.788
|20,00
|
|Yarım
|3.282
|3.318
|9,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.659
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,97
|19,01
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,41
|-0,05
|
|B. Petrol
|92,94
|92,94
|-1,35
|