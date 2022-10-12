***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviK.Füsun Tür Direktör (Operasyon ve Mali İşler)M.Burak Öztunç Direktör (Yabancı Fonlardan sorumlu)B.Çağrı Özel Direktör (Sabit Getiri ve Varlık Tahsisi)A.Celalettin Pekesen Direktör ( Uyum, Mevzuat ve İç Kontrol)Alen Bebiroğlu Direktör (Çoklu Varlık Yönetimi)Ceyda İşman Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı MüdürüMehmet Müderrisoğlu Direktör (Risk ve Performans Yonetimi)Hüseyin Akar Araştırma MüdürüMustafa Kemal Özmen Direktör ( Hisse Senedi Yonetimi)Doruk Atalay Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı MüdürüElif Rayma Karataş Ermiş İç Kontrol MüdürüGizem Örer Direktör (Bilgi Sistemleri Guvenligi ve Proje Yönetimi)Burak Başaran Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı MüdürüMert Doğru Müfettişhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071187BIST