***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerCenk Kaan Dürüst Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - TEB Portföy Yönetimi A.Ş. İş Geliştirme, Mali İşler ve Operasyon Genel Müdür YardımcısıYAĞIZ ORAL Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli 05/2015-06/2019 BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Yatırım Direktörü, 06/2019-09/2020 TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, 09/2020-devam TEB Portföy Yönetimi A.Ş.Genel MüdürZEYNEP DİDEM ÇANKAYA URAL Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli TEB Portföy Yönetimi A.Ş.Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Genel Müdür YardımcısıBEKİR ÇAĞRI ÖZEL Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Sabit Getirili Menkul Kıymetler Yönetimi DirektörüALEN SARKİS BEBİROĞLU Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Çoklu Varlık Yönetimi DirektörüŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviK.Füsun Tür Direktör (Operasyon ve Mali İşler)M.Burak Öztunç Direktör (Yabancı Fonlardan sorumlu)A.Celalettin Pekesen Direktör ( Uyum, Mevzuat ve İç Kontrol)Ceyda İşman Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı MüdürüMehmet Müderrisoğlu Direktör (Risk ve Performans Yonetimi)Hüseyin Akar Araştırma MüdürüMustafa Kemal Özmen Direktör ( Hisse Senedi Yonetimi)Doruk Atalay Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı MüdürüElif Rayma Karataş Ermiş İç Kontrol MüdürüGizem Örer Direktör (Bilgi Sistemleri Guvenligi ve Proje Yönetimi)Burak Başaran Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı MüdürüMert Doğru MüfettişÖzlem Karagöz Direktör (Sabit Getirili Menkul Kıymetler Yönetimi)Portföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıB.Çağrı Özel Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi -Sabit Getirili Menkul Kıymetler Yönetimi Direktör SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 200624 - 300686Özlem Karagöz Sabit Getirili Menkul Kıymetler Yönetimi Direktörü Portföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi - Portöy Yöneticisi SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 201893-301236M.Burak Öztunç Yabancı Fonlardan sorumlu Direktör Porföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 202924-301770Emre Karakurum Çoklu Varlık Yönetimi Müdürü Portföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 204507- 301634Alen Bebiroğlu Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi A.Ş.- Çoklu Varlık Yönetimi Direktör SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 203364-301016Göktürk Aydemir Sabit Getirili Fonlar Portföy Müdürü Portföy Yöneticisi ING Portföy Yönetimi A.Ş.- Hisse Senetleri Müdür Yardımcısı SP Faaliyetleri Düzey 3 202308Rüştü Faruk Özsan Genel Müdür Danışmanı Portföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi SP Faaliyetleri Düzey 3 208856Mustafa Kemal Özmen Hisse Senedi Yonetimi Direktoru Portföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 202174-302069Bora Partal Sabit Getirili Fonlar Portföy Müdürü Portföy Yöneticisi 2015 - 2018 : HSBC Türkiye Trading Masası 2018 - 2020: Unlu Portfoy Yonetımı A.Ş. Fon Yoneticisi 2020 - 2021 : Ak Portfoy Yonetımı A.Ş. DPM Masası 2021 ? halen: TEB Portföy Yönetımı A.Ş. SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 213185- 309250Yasin Ünal Sabit Getirili Fonlar Portföy Müdürü Portföy Yöneticisi Temmuz 2017 - Ocak 2019: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hazine Uzmanı Ocak 2019 - Nisan 2021: KT Portföy Yönetimi A.Ş., Risk Müdürü Nisan 2021 - Haziran 2022: Nurol Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Müdürü Temmuz 2022 - ...: TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Müdürü SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 214160-309935http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078505BIST