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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.01.2023 10:31
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
K.Füsun Tür Direktör (Operasyon ve Mali İşler)
M.Burak Öztunç Direktör (Yabancı Fonlardan sorumlu)
A.Celalettin Pekesen Direktör ( Uyum, Mevzuat ve İç Kontrol)
Mehmet Müderrisoğlu Direktör (Risk ve Performans Yonetimi)
Hüseyin Akar Araştırma Müdürü
Mustafa Kemal Özmen Direktör ( Hisse Senedi Yonetimi)
Doruk Atalay Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü
Elif Rayma Karataş Ermiş İç Kontrol Müdürü
Gizem Örer Direktör (Bilgi Sistemleri Guvenligi ve Proje Yönetimi)
Burak Başaran Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü
Mert Doğru Müfettiş
Özlem Karagöz Direktör (Sabit Getirili Menkul Kıymetler Yönetimi)
Burcu Yılmaz Risk Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102895


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ONCSM 49,76 1.184.935 % 9,99  
FLAP 14,54 26.248.462 % 9,98  
BEYAZ 22,50 19.840.616 % 9,97  
VKING 39,50 546.522 % 9,97  
SDTTR 91,10 23.346.561 % 9,96  
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Dolar 18,7911 18,7952 % 0,15  
Euro 20,3638 20,3695 % 0,54  
Sterlin 23,0887 23,2045 % 0,46  
Frank 20,3525 20,4751 % 0,37  
Riyal 4,9882 5,0132 % 0,10  
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10:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.911 1.911 1,94  
Altın Gr. 1.152 1.152 0,10  
Cumhuriyet 7.807 7.925 11,00  
Tam 7.829 7.889 5,00  
Yarım 3.815 3.860 2,00  
Çeyrek 1.913 1.930 1,00  
Gümüş.Ons 24,15 24,18 0,24  
Gümüş Gr. 14,55 14,57 0,12  
B. Petrol 86,56 86,56 0,64  
Seans Raporu 10:49
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