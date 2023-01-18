***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.01.2023 10:31
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
K.Füsun Tür Direktör (Operasyon ve Mali İşler)
M.Burak Öztunç Direktör (Yabancı Fonlardan sorumlu)
A.Celalettin Pekesen Direktör ( Uyum, Mevzuat ve İç Kontrol)
Mehmet Müderrisoğlu Direktör (Risk ve Performans Yonetimi)
Hüseyin Akar Araştırma Müdürü
Mustafa Kemal Özmen Direktör ( Hisse Senedi Yonetimi)
Doruk Atalay Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü
Elif Rayma Karataş Ermiş İç Kontrol Müdürü
Gizem Örer Direktör (Bilgi Sistemleri Guvenligi ve Proje Yönetimi)
Burak Başaran Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü
Mert Doğru Müfettiş
Özlem Karagöz Direktör (Sabit Getirili Menkul Kıymetler Yönetimi)
Burcu Yılmaz Risk Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102895
BIST
10:495.384
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 69,41
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.385
En Düşük
5.337
10:4918,7952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0277
|Açılış
|: 19,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8085
En Düşük
18,6816
10:4920,3695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1087
|Açılış
|: 20,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,3707
En Düşük
20,1554
10:491.152,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,35
|Açılış
|: 1.152,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.154,81
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler10:49
|ONCSM
|49,76
|1.184.935
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|26.248.462
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|19.840.616
|% 9,97
|
|VKING
|39,50
|546.522
|% 9,97
|
|SDTTR
|91,10
|23.346.561
|% 9,96
|
|BALAT
|21,70
|1.121.830
|% -7,11
|
|ZEDUR
|59,00
|350.460
|% -5,14
|
|MRGYO
|5,24
|1.848.126
|% -2,96
|
|KRSTL
|9,67
|7.738.950
|% -2,52
|
|ATSYH
|109,00
|413.437
|% -1,80
|
|THYAO
|148,90
|2.562.802.740
|% 1,02
|
|ASELS
|61,90
|1.963.257.485
|% 5,09
|
|KOZAL
|583,00
|1.457.504.526
|% 4,82
|
|EREGL
|41,10
|1.387.207.314
|% 0,49
|
|KRDMD
|19,50
|1.031.495.792
|% -0,51
|
|EKGYO
|8,58
|712.314.795
|% -0,12
|
|ODAS
|9,26
|527.062.354
|% 4,75
|
|KRDMD
|19,50
|1.031.495.792
|% -0,51
|
|YKBNK
|9,94
|501.203.994
|% 1,53
|
|PETKM
|18,62
|884.091.272
|% 1,09
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7911
|18,7952
|% 0,15
|
|Euro
|20,3638
|20,3695
|% 0,54
|
|Sterlin
|23,0887
|23,2045
|% 0,46
|
|Frank
|20,3525
|20,4751
|% 0,37
|
|Riyal
|4,9882
|5,0132
|% 0,10
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|1,94
|
|Altın Gr.
|1.152
|1.152
|0,10
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|11,00
|
|Tam
|7.829
|7.889
|5,00
|
|Yarım
|3.815
|3.860
|2,00
|
|Çeyrek
|1.913
|1.930
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,18
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,55
|14,57
|0,12
|
|B. Petrol
|86,56
|86,56
|0,64
|