***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.03.2023 17:02
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
K.Füsun Tür Direktör (Operasyon ve Mali İşler)
A.Celalettin Pekesen Direktör ( Uyum, Mevzuat ve İç Kontrol)
Mehmet Müderrisoğlu Direktör (Risk ve Performans Yonetimi)
Hüseyin Akar Araştırma Müdürü
Mustafa Kemal Özmen Direktör ( Hisse Senedi Yonetimi)
Elif Rayma Karataş Ermiş İç Kontrol Müdürü
Gizem Örer Direktör (Bilgi Sistemleri Guvenligi ve Proje Yönetimi)
Burak Başaran Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü
Mert Doğru Müfettiş
Özlem Karagöz Direktör (Sabit Getirili Menkul Kıymetler Yönetimi)
Burcu Yılmaz Risk Müdürü
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
İç kontrol sistemi TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
Risk yönetim sistemi TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
Teftiş birimi TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
Araştırma birimi TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
Bilgi sistemleri Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126775
BIST
17:594.907
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -68,84
|Açılış
|: 4.986
|
|Önceki Kapanış
|: 4.975
|
5.020
En Düşük
4.890
17:5919,0360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0313
|Açılış
|: 19,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2600
|
19,0436
En Düşük
18,9338
17:5920,5086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1605
|Açılış
|: 20,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6400
|
20,5541
En Düşük
20,3199
17:591.191,34
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -18,32
|Açılış
|: 1.192,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.209,66
|
1.214,03
En Düşük
1.188,64
BIST En Aktif Hisseler17:59
|PKENT
|133,30
|102.626.841
|% 9,98
|
|AKFYE
|14,33
|3.301.732
|% 9,98
|
|FENER
|64,00
|521.341.234
|% 9,97
|
|BVSAN
|63,50
|488.025.900
|% 9,96
|
|ONCSM
|121,70
|104.101.636
|% 9,94
|
|GLRYH
|8,38
|134.428.858
|% -9,99
|
|MARKA
|8,59
|52.826.223
|% -9,96
|
|VANGD
|6,99
|16.616.291
|% -9,81
|
|AVOD
|2,91
|178.133.122
|% -9,06
|
|EPLAS
|46,66
|56.472.263
|% -9,04
|
|ASTOR
|63,00
|9.342.448.187
|% 7,78
|
|ISCTR
|13,64
|4.261.407.947
|% -2,57
|
|THYAO
|123,90
|3.784.791.598
|% -1,74
|
|GOKNR
|24,70
|3.746.310.452
|% 4,84
|
|EREGL
|37,02
|3.343.410.707
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,64
|4.261.407.947
|% -2,57
|
|EKGYO
|6,58
|1.341.040.077
|% -3,38
|
|YKBNK
|10,29
|1.811.816.210
|% 0,10
|
|ASTOR
|63,00
|9.342.448.187
|% 7,78
|
|GOKNR
|24,70
|3.746.310.452
|% 4,84
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0224
|19,0290
|% 0,13
|
|Euro
|20,5035
|20,5240
|% 0,86
|
|Sterlin
|23,1256
|23,2416
|% -0,63
|
|Frank
|20,5421
|20,6659
|% 0,79
|
|Riyal
|5,0508
|5,0762
|% 0,13
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|-31,19
|
|Altın Gr.
|1.191
|1.192
|-18,08
|
|Cumhuriyet
|8.062
|8.184
|-48,00
|
|Tam
|8.057
|8.149
|-93,00
|
|Yarım
|3.950
|3.988
|-45,00
|
|Çeyrek
|1.975
|1.994
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,28
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|13,65
|13,66
|-0,13
|
|B. Petrol
|74,77
|74,77
|0,98
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59MERKO
Yüzde -7.53 oranında düşüşle 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 974, 145 adet işlem
-
17:58PINSU
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 8.88 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 516, 216 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KRDMD, EKGYO
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 4 kaybederek (% -0.39 ) 4, 453
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, DENGE, HATEK, PENTA, BVSAN, ANELE, AKFYE, ONCSM