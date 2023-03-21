***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviK.Füsun Tür Direktör (Operasyon ve Mali İşler)A.Celalettin Pekesen Direktör ( Uyum, Mevzuat ve İç Kontrol)Mehmet Müderrisoğlu Direktör (Risk ve Performans Yonetimi)Hüseyin Akar Araştırma MüdürüMustafa Kemal Özmen Direktör ( Hisse Senedi Yonetimi)Elif Rayma Karataş Ermiş İç Kontrol MüdürüGizem Örer Direktör (Bilgi Sistemleri Guvenligi ve Proje Yönetimi)Burak Başaran Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı MüdürüMert Doğru MüfettişÖzlem Karagöz Direktör (Sabit Getirili Menkul Kıymetler Yönetimi)Burcu Yılmaz Risk MüdürüŞirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan HizmetlerBirimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan KurumFon hizmet birimi Türk Ekonomi Bankası A.Ş.İç kontrol sistemi TEB Portföy Yönetimi A.Ş.Risk yönetim sistemi TEB Portföy Yönetimi A.Ş.Teftiş birimi TEB Portföy Yönetimi A.Ş.Araştırma birimi TEB Portföy Yönetimi A.Ş.Bilgi sistemleri Türk Ekonomi Bankası A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126775BIST