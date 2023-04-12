***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriKayıtlı Sermaye Tavanı 50.000.000Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerCenk Kaan Dürüst Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - TEB Portföy Yönetimi A.Ş. İş Geliştirme, Mali İşler ve Operasyon Genel Müdür YardımcısıYAĞIZ ORAL Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli 05/2015-06/2019 BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Yatırım Direktörü, 06/2019-09/2020 TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, 09/2020-devam TEB Portföy Yönetimi A.Ş.Genel MüdürBEKİR ÇAĞRI ÖZEL Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Sabit Getirili Menkul Kıymetler Yönetimi DirektörüALEN SARKİS BEBİROĞLU Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Çoklu Varlık Yönetimi DirektörüŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviK.Füsun Tür Direktör (Operasyon ve Mali İşler)A.Celalettin Pekesen Direktör ( Uyum, Mevzuat ve İç Kontrol)Mehmet Müderrisoğlu Direktör (Risk ve Performans Yonetimi)Hüseyin Akar Araştırma MüdürüMustafa Kemal Özmen Direktör ( Hisse Senedi Yonetimi)Elif Rayma Karataş Ermiş İç Kontrol MüdürüGizem Örer Direktör (Bilgi Sistemleri Guvenligi ve Proje Yönetimi)Burak Başaran Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı MüdürüMert Doğru MüfettişÖzlem Karagöz Direktör (Sabit Getirili Menkul Kıymetler Yönetimi)Burcu Yılmaz Risk MüdürüDuygu Gulcur Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136717BIST