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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.04.2023 11:27
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 50.000.000

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Cenk Kaan Dürüst Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - TEB Portföy Yönetimi A.Ş. İş Geliştirme, Mali İşler ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı
YAĞIZ ORAL Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli 05/2015-06/2019 BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Yatırım Direktörü, 06/2019-09/2020 TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, 09/2020-devam TEB Portföy Yönetimi A.Ş.Genel Müdür
BEKİR ÇAĞRI ÖZEL Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Sabit Getirili Menkul Kıymetler Yönetimi Direktörü
ALEN SARKİS BEBİROĞLU Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Çoklu Varlık Yönetimi Direktörü

Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
K.Füsun Tür Direktör (Operasyon ve Mali İşler)
A.Celalettin Pekesen Direktör ( Uyum, Mevzuat ve İç Kontrol)
Mehmet Müderrisoğlu Direktör (Risk ve Performans Yonetimi)
Hüseyin Akar Araştırma Müdürü
Mustafa Kemal Özmen Direktör ( Hisse Senedi Yonetimi)
Elif Rayma Karataş Ermiş İç Kontrol Müdürü
Gizem Örer Direktör (Bilgi Sistemleri Guvenligi ve Proje Yönetimi)
Burak Başaran Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü
Mert Doğru Müfettiş
Özlem Karagöz Direktör (Sabit Getirili Menkul Kıymetler Yönetimi)
Burcu Yılmaz Risk Müdürü
Duygu Gulcur Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Direktörü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136717


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ATSYH 107,80 5.125.839 % 10,00  
MARKA 23,98 10.724.911 % 10,00  
EDIP 8,59 30.729.388 % 9,99  
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Riyal 5,1337 5,1595 % 0,10  
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14:36 Alış Satış %  
Altın Ons 2.008 2.008 4,47  
Altın Gr. 1.248 1.248 5,09  
Cumhuriyet 8.522 8.651 36,00  
Tam 8.576 8.632 15,00  
Yarım 4.189 4.224 7,00  
Çeyrek 2.094 2.112 4,00  
Gümüş.Ons 25,14 25,17 0,10  
Gümüş Gr. 15,61 15,63 0,08  
B. Petrol 85,69 85,69 0,08  
Seans Raporu 14:36
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