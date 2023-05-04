***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerCenk Kaan Dürüst Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - TEB Portföy Yönetimi A.Ş. İş Geliştirme, Mali İşler ve Operasyon Genel Müdür YardımcısıYAĞIZ ORAL Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli 05/2015-06/2019 BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Yatırım Direktörü, 06/2019-09/2020 TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, 09/2020-devam TEB Portföy Yönetimi A.Ş.Genel MüdürBEKİR ÇAĞRI ÖZEL Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli 2022- devam TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Sabit Getirili Menkul Kıymetler Yönetimi ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı, 2016- 2022 TEB Portföy Yönetimi A.Ş. - Sabit Getirili Menkul Kıymetler Yönetimi DirektörüALEN SARKİS BEBİROĞLU Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli 2022 - devam Hisse ve Çoklu Varlıklar Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı , 2017- 2022 TEB Portföy Yönetimi A.Ş. -Çoklu Varlık Yönetimi DirektörüORÇUN SİNGİN Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli 2023 - devam Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Genel Müdür Yardımcısı, 2017- 2023 TEB A.Ş.Aktif Pasif Yönetimi ve Hazine Grubu Büyük Müşteriler Fiyatlama MüdürüŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviK.Füsun Tür Direktör (Operasyon ve Mali İşler)A.Celalettin Pekesen Direktör ( Uyum, Mevzuat ve İç Kontrol)Mehmet Müderrisoğlu Direktör (Risk ve Performans Yonetimi)Hüseyin Akar Araştırma MüdürüMustafa Kemal Özmen Direktör ( Hisse Senedi Yonetimi)Elif Rayma Karataş Ermiş İç Kontrol MüdürüGizem Örer Direktör (Bilgi Sistemleri Guvenligi ve Proje Yönetimi)Burak Başaran Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı MüdürüMert Doğru MüfettişÖzlem Karagöz Direktör (Sabit Getirili Menkul Kıymetler Yönetimi)Burcu Yılmaz Risk MüdürüDuygu Gülçur Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı DirektörüPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıB.Çağrı Özel Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi -Sabit Getirili Menkul Kıymetler Yönetimi Direktör SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 200624 - 300686Özlem Karagöz Sabit Getirili Menkul Kıymetler Yönetimi Direktörü Portföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi - Portöy Yöneticisi SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 201893-301236Emre Karakurum Çoklu Varlık Yönetimi Müdürü Portföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 204507- 301634Alen S. Bebiroğlu Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi A.Ş.- Çoklu Varlık Yönetimi Direktör SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 203364-301016Göktürk Aydemir Portföy Müdürü Portföy Yöneticisi ING Portföy Yönetimi A.Ş.- Hisse Senetleri Müdür Yardımcısı SP Faaliyetleri Düzey 3 202308Rüştü Faruk Özsan Genel Müdür Danışmanı Portföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi SP Faaliyetleri Düzey 3 208856Mustafa Kemal Özmen Hisse Senedi Yonetimi Direktoru Portföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 202174-302069Bora Partal Sabit Getirili Fonlar Portföy Müdürü Portföy Yöneticisi 2015 - 2018 : HSBC Türkiye Trading Masası 2018 - 2020: Unlu Portfoy Yonetımı A.Ş. Fon Yoneticisi 2020 - 2021 : Ak Portfoy Yonetımı A.Ş. DPM Masası 2021 ? halen: TEB Portföy Yönetımı A.Ş. SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 213185- 309250Yasin Ünal Sabit Getirili Fonlar Portföy Müdürü Portföy Yöneticisi Temmuz 2017 - Ocak 2019: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hazine Uzmanı Ocak 2019 - Nisan 2021: KT Portföy Yönetimi A.Ş., Risk Müdürü Nisan 2021 - Haziran 2022: Nurol Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Müdürü Temmuz 2022 - ...: TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Müdürü SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 214160-309935Kağan Saral Çoklu Varlık Yönetimi Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 08/2017-02/2018 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 05/2018-TEB Portföy Yönetimi A.Ş. SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 922558-922580Onur Musaoğlu Sabit Getirili Fonlar Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2023- devam TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi , 2020- 2023 TEB Portföy Yönetimi A.Ş. -Portföy Yönetici Yardımcısı SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 919451-926347http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146818BIST