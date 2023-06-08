***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.06.2023 16:28
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 30.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8.742.922,68 TRY 29,14
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 7.681.153,47 TRY 25,60
TEB Holding A.Ş. 7.466.760,51 TRY 24,89
BNPP Yatırımlar Holding A.Ş. 6.109.156,53 TRY 20,36
TEB Faktoring A.Ş. 6,81 TRY 0,01
TOPLAM 30000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157289
BIST
18:055.554
En Düşük
|Değişim
|: -0,13%
|| -7,18
|Açılış
|: 5.550
|
|Önceki Kapanış
|: 5.561
|
5.459
En Yüksek
5.594
18:0523,3663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1110
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2300
|
23,4698
En Düşük
23,2200
18:0525,3792
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 0,4346
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,9000
|
25,5728
En Düşük
24,9536
18:051.478,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 27,22
|Açılış
|: 1.478,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450,96
|
1.480,94
En Düşük
1.448,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DESPC
|22,44
|37.521.309
|% 10,00
|
|SODSN
|31,90
|3.126.774
|% 10,00
|
|AYCES
|97,45
|44.122.214
|% 9,99
|
|EGPRO
|91,50
|93.254.626
|% 9,98
|
|TETMT
|227,10
|20.483.969
|% 9,98
|
|OTTO
|126,00
|2.941.910
|% -10,00
|
|IMASM
|17,66
|605.361.794
|% -9,99
|
|ETILR
|16,62
|49.571.786
|% -9,97
|
|DOGUB
|15,12
|105.845.520
|% -9,95
|
|ATSYH
|54,95
|4.916.511
|% -9,92
|
|THYAO
|171,60
|7.471.766.411
|% -0,52
|
|KRDMD
|21,18
|4.416.546.923
|% 4,54
|
|AKBNK
|18,65
|4.331.196.700
|% 1,41
|
|YKBNK
|12,40
|4.085.416.658
|% 2,39
|
|SASA
|65,90
|3.607.189.973
|% -0,60
|
|EKGYO
|7,86
|2.881.697.671
|% -1,38
|
|YKBNK
|12,40
|4.085.416.658
|% 2,39
|
|ISCTR
|13,59
|3.530.899.630
|% 2,33
|
|AKBNK
|18,65
|4.331.196.700
|% 1,41
|
|KRDMD
|21,18
|4.416.546.923
|% 4,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3620
|23,3730
|% 0,51
|
|Euro
|25,3816
|25,4429
|% 2,00
|
|Sterlin
|29,2268
|29,3734
|% 1,33
|
|Frank
|25,8537
|26,0094
|% 1,57
|
|Riyal
|6,2110
|6,2421
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.969
|28,49
|
|Altın Gr.
|1.479
|1.479
|28,35
|
|Cumhuriyet
|9.886
|10.035
|50,00
|
|Tam
|9.828
|10.096
|50,52
|
|Yarım
|4.837
|4.923
|54,00
|
|Çeyrek
|2.411
|2.458
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,29
|0,84
|
|Gümüş Gr.
|18,22
|18,23
|0,69
|
|B. Petrol
|74,61
|74,61
|-2,34
|