***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 30.000.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8.742.922,68 TRY 29,14Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 7.681.153,47 TRY 25,60TEB Holding A.Ş. 7.466.760,51 TRY 24,89BNPP Yatırımlar Holding A.Ş. 6.109.156,53 TRY 20,36TEB Faktoring A.Ş. 6,81 TRY 0,01TOPLAM 30000000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157289BIST