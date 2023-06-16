***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviK.Füsun Tür Direktör (Operasyon ve Mali İşler)A.Celalettin Pekesen Direktör ( Uyum, Mevzuat ve İç Kontrol)Mehmet Müderrisoğlu Direktör (Risk ve Performans Yonetimi)Hüseyin Akar Araştırma MüdürüMustafa Kemal Özmen Direktör ( Hisse Senedi Yonetimi)Elif Rayma Karataş Ermiş İç Kontrol MüdürüGizem Örer Direktör (Bilgi Sistemleri Guvenligi ve Proje Yönetimi)Mert Doğru MüfettişÖzlem Karagöz Direktör (Sabit Getirili Menkul Kıymetler Yönetimi)Burcu Yılmaz Risk MüdürüDuygu Gülçur Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı DirektörüAnıl Dedeoğlu Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı YöneticisiPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıB.Çağrı Özel Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi -Sabit Getirili Menkul Kıymetler Yönetimi Direktör SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 200624 - 300686Özlem Karagöz Sabit Getirili Menkul Kıymetler Yönetimi Direktörü Portföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi - Portöy Yöneticisi SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 201893-301236Emre Karakurum Çoklu Varlık Yönetimi Müdürü Portföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 204507- 301634Alen S. Bebiroğlu Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi A.Ş.- Çoklu Varlık Yönetimi Direktör SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 203364-301016Göktürk Aydemir Portföy Müdürü Portföy Yöneticisi ING Portföy Yönetimi A.Ş.- Hisse Senetleri Müdür Yardımcısı SP Faaliyetleri Düzey 3 202308Rüştü Faruk Özsan Genel Müdür Danışmanı Portföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi SP Faaliyetleri Düzey 3 208856Mustafa Kemal Özmen Hisse Senedi Yonetimi Direktoru Portföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 202174-302069Yasin Ünal Sabit Getirili Fonlar Portföy Müdürü Portföy Yöneticisi Temmuz 2017 - Ocak 2019: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hazine Uzmanı Ocak 2019 - Nisan 2021: KT Portföy Yönetimi A.Ş., Risk Müdürü Nisan 2021 - Haziran 2022: Nurol Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Müdürü Temmuz 2022 - ...: TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Müdürü SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 214160-309935Kağan Saral Çoklu Varlık Yönetimi Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 08/2017-02/2018 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 05/2018-TEB Portföy Yönetimi A.Ş. SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 922558-922580Onur Musaoğlu Sabit Getirili Fonlar Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2023- devam TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi , 2020- 2023 TEB Portföy Yönetimi A.Ş. -Portföy Yönetici Yardımcısı SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 919451-926347http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159361BIST