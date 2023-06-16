Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.06.2023 11:46
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
K.Füsun Tür Direktör (Operasyon ve Mali İşler)
A.Celalettin Pekesen Direktör ( Uyum, Mevzuat ve İç Kontrol)
Mehmet Müderrisoğlu Direktör (Risk ve Performans Yonetimi)
Hüseyin Akar Araştırma Müdürü
Mustafa Kemal Özmen Direktör ( Hisse Senedi Yonetimi)
Elif Rayma Karataş Ermiş İç Kontrol Müdürü
Gizem Örer Direktör (Bilgi Sistemleri Guvenligi ve Proje Yönetimi)
Mert Doğru Müfettiş
Özlem Karagöz Direktör (Sabit Getirili Menkul Kıymetler Yönetimi)
Burcu Yılmaz Risk Müdürü
Duygu Gülçur Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Direktörü
Anıl Dedeoğlu Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Yöneticisi

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
B.Çağrı Özel Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi -Sabit Getirili Menkul Kıymetler Yönetimi Direktör SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 200624 - 300686
Özlem Karagöz Sabit Getirili Menkul Kıymetler Yönetimi Direktörü Portföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi - Portöy Yöneticisi SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 201893-301236
Emre Karakurum Çoklu Varlık Yönetimi Müdürü Portföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 204507- 301634
Alen S. Bebiroğlu Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi A.Ş.- Çoklu Varlık Yönetimi Direktör SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 203364-301016
Göktürk Aydemir Portföy Müdürü Portföy Yöneticisi ING Portföy Yönetimi A.Ş.- Hisse Senetleri Müdür Yardımcısı SP Faaliyetleri Düzey 3 202308
Rüştü Faruk Özsan Genel Müdür Danışmanı Portföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi SP Faaliyetleri Düzey 3 208856
Mustafa Kemal Özmen Hisse Senedi Yonetimi Direktoru Portföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 202174-302069
Yasin Ünal Sabit Getirili Fonlar Portföy Müdürü Portföy Yöneticisi Temmuz 2017 - Ocak 2019: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hazine Uzmanı Ocak 2019 - Nisan 2021: KT Portföy Yönetimi A.Ş., Risk Müdürü Nisan 2021 - Haziran 2022: Nurol Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Müdürü Temmuz 2022 - ...: TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Müdürü SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 214160-309935
Kağan Saral Çoklu Varlık Yönetimi Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 08/2017-02/2018 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 05/2018-TEB Portföy Yönetimi A.Ş. SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 922558-922580
Onur Musaoğlu Sabit Getirili Fonlar Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2023- devam TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi , 2020- 2023 TEB Portföy Yönetimi A.Ş. -Portföy Yönetici Yardımcısı SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 919451-926347




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159361


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:195.543
Değişim :  0,87% |  47,93
Açılış :  5.519  
Önceki Kapanış :  5.495  
En Düşük
5.506 En Yüksek
5.566
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:19
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKME 17,60 36.814.060 % 10,00  
PASEU 33,26 42.390.568 % 9,99  
YKSLN 10,69 72.711.545 % 9,98  
PRKAB 27,36 112.829.719 % 9,97  
FORTE 16,12 12.542.069 % 9,96  
daha fazla
14:19 Alış Satış %  
Dolar 23,6649 23,6697 % 0,09  
Euro 25,9231 25,9288 % 0,25  
Sterlin 30,1963 30,3477 % 0,14  
Frank 26,4432 26,6025 % 0,06  
Riyal 6,2932 6,3247 % 0,06  
daha fazla
14:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.964 1.965 6,57  
Altın Gr. 1.495 1.496 6,19  
Cumhuriyet 9.870 10.019 95,00  
Tam 9.821 10.088 101,37  
Yarım 4.815 4.897 13,00  
Çeyrek 2.408 2.448 6,00  
Gümüş.Ons 23,99 24,01 0,10  
Gümüş Gr. 18,27 18,29 0,11  
B. Petrol 75,61 75,61 -0,06  
Seans Raporu 14:19
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru