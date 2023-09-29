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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.09.2023 09:58
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Cenk Kaan Dürüst Genel Müdür Yardımcısı 01.02.2007 2123766300 cenk.durust@tebportfoy.com.tr SP Faaliyetleri Düzey 3 201450
Orçun Singin Genel Müdür Yardımcısı 17.04.2023 2123766300 orcun.singin@tebportfoy.com.tr SP Faaliyetleri Düzey 3 207426




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198072


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BIST En Aktif Hisseler10:39
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISYAT 11,66 57.932.150 % 10,00  
ISKUR 3.795.000,00 3.795.000 % 10,00  
TARKM 407,50 197.877.527 % 9,99  
HATSN 39,98 891.657.255 % 9,96  
SMART 20,22 64.191.433 % 9,95  
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10:39 Alış Satış %  
Dolar 27,4377 27,4545 % 0,51  
Euro 29,1395 29,1624 % 0,46  
Sterlin 33,5486 33,7169 % 0,69  
Frank 30,0779 30,2591 % 0,88  
Riyal 7,2998 7,3365 % 0,27  
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10:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.873 1.873 8,35  
Altın Gr. 1.653 1.653 10,37  
Cumhuriyet 11.237 11.407 -33,00  
Tam 11.003 11.120 32,00  
Yarım 5.519 5.583 16,00  
Çeyrek 2.751 2.792 9,00  
Gümüş.Ons 23,01 23,04 0,40  
Gümüş Gr. 20,35 20,37 0,44  
B. Petrol 93,22 93,22 0,12  
Seans Raporu 10:39
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