***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.09.2023 09:58
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Cenk Kaan Dürüst Genel Müdür Yardımcısı 01.02.2007 2123766300 cenk.durust@tebportfoy.com.tr SP Faaliyetleri Düzey 3 201450
Orçun Singin Genel Müdür Yardımcısı 17.04.2023 2123766300 orcun.singin@tebportfoy.com.tr SP Faaliyetleri Düzey 3 207426
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198072
BIST
'
10:398.305
En Düşük
|Değişim
|: 1,04%
|| 85,81
|Açılış
|: 8.239
|
|Önceki Kapanış
|: 8.219
|
8.239
En Yüksek
8.307
10:3927,4545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1404
|Açılış
|: 27,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3000
|
27,6607
En Düşük
27,3482
10:3929,1624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1340
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7300
|
29,3008
En Düşük
28,8998
10:391.654,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 11,88
|Açılış
|: 1.654,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,42
|
1.658,62
En Düşük
1.637,86
BIST En Aktif Hisseler10:39
|ISYAT
|11,66
|57.932.150
|% 10,00
|
|ISKUR
|3.795.000,00
|3.795.000
|% 10,00
|
|TARKM
|407,50
|197.877.527
|% 9,99
|
|HATSN
|39,98
|891.657.255
|% 9,96
|
|SMART
|20,22
|64.191.433
|% 9,95
|
|ISBTR
|346.163,90
|1.730.820
|% -10,00
|
|BALAT
|21,62
|708.271
|% -9,84
|
|CASA
|90,00
|4.286.070
|% -8,86
|
|EUYO
|16,90
|1.884.957
|% -5,06
|
|ADGYO
|28,06
|582.859.878
|% -4,95
|
|THYAO
|247,60
|3.762.244.544
|% 1,81
|
|TUPRS
|155,70
|1.633.760.535
|% -0,50
|
|YKBNK
|18,15
|1.425.669.137
|% 3,48
|
|AKBNK
|33,16
|1.248.062.444
|% 3,50
|
|GARAN
|53,25
|1.245.041.687
|% 4,21
|
|YKBNK
|18,15
|1.425.669.137
|% 3,48
|
|REEDR
|17,72
|1.164.955.737
|% 7,72
|
|ODAS
|13,58
|857.905.628
|% 1,57
|
|ZOREN
|5,30
|280.895.918
|% 2,12
|
|EKGYO
|8,07
|391.215.820
|% 0,62
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4377
|27,4545
|% 0,51
|
|Euro
|29,1395
|29,1624
|% 0,46
|
|Sterlin
|33,5486
|33,7169
|% 0,69
|
|Frank
|30,0779
|30,2591
|% 0,88
|
|Riyal
|7,2998
|7,3365
|% 0,27
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|8,35
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.653
|10,37
|
|Cumhuriyet
|11.237
|11.407
|-33,00
|
|Tam
|11.003
|11.120
|32,00
|
|Yarım
|5.519
|5.583
|16,00
|
|Çeyrek
|2.751
|2.792
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,04
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|20,35
|20,37
|0,44
|
|B. Petrol
|93,22
|93,22
|0,12
|
Seans Raporu
10:39
daha fazla
-
10:54EDATA
Yüzde 4.89 oranında artışla 18.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 405, 523 adet işlem
-
10:53ORGE
Yüzde 6.61 oranında artışla 67.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 005, 359 adet işlem
-
10:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, HEKTS, GUBRF
-
10:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ALARK, GARAN, YKBNK
-
10:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 75, 95 artarak (% 1.06 ) 7, 273