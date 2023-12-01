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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.12.2023 18:38
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
B.Çağrı Özel Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi -Sabit Getirili Menkul Kıymetler Yönetimi Direktör SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 200624 - 300686
Özlem Karagöz Sabit Getirili Menkul Kıymetler Yönetimi Direktörü Portföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi - Portöy Yöneticisi SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 201893-301236
Emre Karakurum Çoklu Varlık Yönetimi Müdürü Portföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 204507- 301634
Alen S. Bebiroğlu Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi A.Ş.- Çoklu Varlık Yönetimi Direktör SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 203364-301016
Rüştü Faruk Özsan Genel Müdür Danışmanı Portföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi SP Faaliyetleri Düzey 3 208856
Mustafa Kemal Özmen Hisse Senedi Yonetimi Direktoru Portföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 202174-302069
Kağan Saral Çoklu Varlık Yönetimi Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 08/2017-02/2018 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 05/2018-TEB Portföy Yönetimi A.Ş. SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 922558-922580
Onur Musaoğlu Sabit Getirili Fonlar Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2023- devam TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi , 2020- 2023 TEB Portföy Yönetimi A.Ş. -Portföy Yönetici Yardımcısı SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 919451-926347
Süleyman Katipoğlu Sabit Getirili Fonlar Portföy Müdürü Portföy Yöneticisi 2023 Kasım- devam TEB Portföy Fon Yönetimi Müdürü 2023 Ocak- 2023 Ekim Trive Portföy Fon Yönetimi Müdürü 2022- 2023 Hedef Portföy Fon Yöneticisi 2021- 2022 Garanti Portföy Fon Yönetimi Müdürü 2018- 2021 Ak Sigorta Fon Yönetimi Müdürü SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 209526 - 305968




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221689


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