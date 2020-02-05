***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
05.02.2020 21:39
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/02/2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/02/2020
Karar Sayısı
61
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817278
BIST
18:05122.321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.629
En Düşük
121.906
18:055,9856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0052
|Açılış
|: 5,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9856
En Düşük
5,9798
18:056,5863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0080
|Açılış
|: 6,5860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,5871
En Düşük
6,5779
18:05299,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,47
|Açılış
|: 299,50
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|SASA
|9,46
|1.023.621.663
|% 15,23
|
|GYHOL
|26,70
|14.910.381
|% 14,99
|
|KRGYO
|3,49
|19.426.743
|% 14,80
|
|DITAS
|14,20
|35.325.754
|% 14,15
|
|DGKLB
|2,49
|265.049.579
|% 11,16
|
|DOKTA
|75,30
|8.962.043
|% -14,96
|
|QNBFB
|51,45
|1.040.499
|% -10,13
|
|RYGYO
|8,40
|12.188.965
|% -9,97
|
|RYSAS
|9,00
|23.371.161
|% -7,60
|
|ORMA
|5,60
|125.349
|% -6,98
|
|THYAO
|14,61
|2.949.427.541
|% 1,53
|
|SASA
|9,46
|1.023.621.663
|% 15,23
|
|TEKTU
|1,69
|829.046.406
|% 3,68
|
|ODAS
|2,22
|750.032.912
|% 1,83
|
|ISFIN
|4,51
|711.821.296
|% 1,81
|
|TEKTU
|1,69
|829.046.406
|% 3,68
|
|ODAS
|2,22
|750.032.912
|% 1,83
|
|EKGYO
|1,74
|510.667.756
|% 1,16
|
|IHLAS
|0,90
|216.704.674
|% 0,00
|
|THYAO
|14,61
|2.949.427.541
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7494
|7,7883
|% -0,26
|
|Frank
|6,1203
|6,1572
|% -0,40
|
|Riyal
|1,5899
|1,5979
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.557
|-0,61
|
|Altın Gr.
|299
|299
|0,48
|
|Cumhuriyet
|1.982
|2.012
|-5,00
|
|Tam
|1.976
|2.025
|-4,34
|
|Yarım
|955
|980
|-2,10
|
|Çeyrek
|479
|490
|-1,04
|
|Gümüş.Ons
|17,64
|17,68
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,01
|
|B. Petrol
|55,86
|55,86
|0,26
|