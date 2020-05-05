***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
05.05.2020 15:13
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.05.2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/05/2020
Karar Sayısı
76
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
TEB Portföy Yöneitmi A.Ş.'nin 31.03.2020 tarihine ilişkin finasal tablolarının sorumluluk beyanı ilişikte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842597
BIST
15:0198.623
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -219,23
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
15:017,0901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0455
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
15:017,6894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0027
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
15:01386,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,79
|Açılış
|: 386,18
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|3.949.001
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.674.060
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|305.217
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|2.096.885
|% 9,97
|
|TKURU
|10,94
|134.715
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|832.149
|% -9,91
|
|MMCAS
|1,24
|336.864
|% -9,49
|
|PETUN
|22,52
|406.025.357
|% -9,27
|
|GARAN
|8,21
|480.258.216
|% 0,49
|
|TSPOR
|5,97
|477.279.948
|% 2,40
|
|PETUN
|22,52
|406.025.357
|% -9,27
|
|GSRAY
|2,71
|386.352.703
|% -2,52
|
|AFYON
|2,81
|377.805.670
|% -4,42
|
|KRDMD
|2,25
|355.208.455
|% 4,17
|
|GSRAY
|2,71
|386.352.703
|% -2,52
|
|AFYON
|2,81
|377.805.670
|% -4,42
|
|DOHOL
|1,91
|221.591.134
|% 3,80
|
|TSPOR
|5,97
|477.279.948
|% 2,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7833
|8,8274
|% 0,52
|
|Frank
|7,2538
|7,2975
|% -0,17
|
|Riyal
|1,8785
|1,8879
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|386
|386
|0,99
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.527
|1,30
|
|Tam
|2.548
|2.588
|1,30
|
|Yarım
|1.236
|1.265
|0,70
|
|Çeyrek
|620
|633
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,01
|
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