***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
28.07.2020 16:07
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.07.2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/07/2020
Karar Sayısı
90
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
30 Haziran 2020 sorumluluk beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862491
BIST
16:251.178
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -18,02
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.175
16:256,9489
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,0881
|Açılış
|: 7,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
16:258,1533
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0887
|Açılış
|: 8,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
16:25432,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 3,93
|Açılış
|: 432,97
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|FMIZP
|100,10
|66.376.971
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|31.102.239
|% 10,00
|
|KENT
|2.675,50
|43.556.215
|% 10,00
|
|QNBFL
|148,50
|33.376.868
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|17.506.895
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|35.358.831
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|386.840
|% -9,88
|
|DENGE
|1,79
|307.098
|% -9,60
|
|ISBTR
|42.000,00
|266.400
|% -9,19
|
|DARDL
|13,09
|1.143.803
|% -8,53
|
|ASELS
|37,72
|2.133.046.094
|% 0,11
|
|GUSGR
|6,17
|1.718.450.798
|% 9,01
|
|KRDMD
|3,12
|1.102.369.008
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,28
|928.402.721
|% -1,72
|
|GARAN
|7,52
|912.918.890
|% -3,22
|
|EKGYO
|2,28
|928.402.721
|% -1,72
|
|KRDMD
|3,12
|1.102.369.008
|% 0,32
|
|GUSGR
|6,17
|1.718.450.798
|% 9,01
|
|IHLAS
|0,93
|269.482.994
|% -6,06
|
|GSDHO
|2,66
|475.768.916
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9151
|8,9598
|% 1,06
|
|Frank
|7,5437
|7,5891
|% 1,43
|
|Riyal
|1,8445
|1,8537
|% 1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|-7,21
|
|Altın Gr.
|432
|432
|3,26
|
|Cumhuriyet
|2.832
|2.867
|39,80
|
|Tam
|2.917
|2.948
|41,00
|
|Yarım
|1.416
|1.439
|20,00
|
|Çeyrek
|710
|720
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|-0,76
|
|Gümüş Gr.
|5,33
|5,34
|-0,09
|
|B. Petrol
|43,72
|43,72
|-0,18
|
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