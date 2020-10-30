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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

30.10.2020 18:02
GÜNCEL HABERLER



***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.10.2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/10/2020
Karar Sayısı
108
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                               
SERMAYE PİYASASI KURULU
BAŞKANLIĞI'NA
Eskişehir Yolu 8.Km. N156
06530 ANKARA
                                                                                                                                              İstanbul, 30 Ekim 2020
ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 30/10/2020
KARAR NO  : 108
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SERİ NUMARALI "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri:II  N 14.1 tebliği gereğince hazırlanan,  30.09.2020 itibariyle  9 aylık (01.01.2020 - 30.09.2020) mali tablolar ve dipnotları ile faaliyet raporunun  
   a- Tarafımızdan incelendiği,
   b- Portföy Yönetim Şirketindeki  görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ve açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
   c- Portföy Yönetim Şirketindeki   görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri- pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe  yansıttığını beyan ederiz.
  
Saygılarımızla,
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 
Dr. İsmail YANIK                            Cenk Kaan DÜRÜST
Yönetim Kurulu Başkanı                   Yönetim Kurulu Üyesi
                                                           Genel Müdür Yardımcısı                                          
                                                            




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885007


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