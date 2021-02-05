***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
05.02.2021 16:24
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.02.2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/02/2021
Karar Sayısı
124
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
31 Aralık 2020 Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907855
BIST
16:151.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,70
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.541
16:157,0834
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0524
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0599
16:158,5014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0491
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4640
16:15408,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -2,83
|Açılış
|: 408,81
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
408,35
BIST En Aktif Hisseler16:13
|TGSAS
|34,54
|10.730.442
|% 10,00
|
|RODRG
|21,12
|5.574.443
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|541.491
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,02
|12.047.545
|% 10,00
|
|KRTEK
|11,45
|8.265.734
|% 9,99
|
|SAMAT
|8,47
|9.860.613
|% -9,99
|
|ISBTR
|46.255,00
|978.465
|% -9,99
|
|MERIT
|142,00
|559.057
|% -6,58
|
|ARTI
|7,49
|1.339.709
|% -5,07
|
|CELHA
|23,58
|8.778.370
|% -4,77
|
|KOZAL
|126,90
|1.597.418.465
|% 4,44
|
|SISE
|7,73
|1.174.847.325
|% 0,26
|
|GARAN
|9,96
|883.297.373
|% 0,40
|
|DOHOL
|4,10
|750.190.045
|% -0,24
|
|TCELL
|16,91
|729.003.616
|% 1,08
|
|ISKPL
|31,32
|489.948.761
|% 9,97
|
|SOKM
|14,39
|179.137.445
|% 3,82
|
|OYAKC
|8,68
|85.816.763
|% 1,28
|
|ESEN
|35,74
|315.597.753
|% 4,99
|
|TURSG
|7,55
|53.845.998
|% 0,53
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0787
|7,0827
|% -0,74
|
|Euro
|8,4864
|8,4919
|% -0,69
|
|Sterlin
|9,6452
|9,6936
|% -0,85
|
|Frank
|7,7916
|7,8385
|% -0,89
|
|Riyal
|1,8781
|1,8875
|% -0,98
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|5,07
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-2,19
|
|Cumhuriyet
|2.707
|2.748
|-37,00
|
|Tam
|2.697
|2.767
|-25,68
|
|Yarım
|1.303
|1.338
|-12,42
|
|Çeyrek
|654
|669
|-6,21
|
|Gümüş.Ons
|26,40
|26,43
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,01
|-0,04
|
|B. Petrol
|59,52
|59,52
|0,51
|