***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
30.07.2021 16:39
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.07.2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/07/2021
Karar Sayısı
159
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953217
BIST
17:591.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,84
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.391
En Düşük
1.380
17:598,4341
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0215
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3933
17:5910,0087
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0599
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9678
17:59493,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -3,32
|Açılış
|: 493,88
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
492,11
BIST En Aktif Hisseler17:59
|IDGYO
|3,08
|153.142.310
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,32
|86.796.048
|% 10,00
|
|DOBUR
|14,08
|3.152.637
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|46.813.186
|% 9,99
|
|SELVA
|8,17
|15.573.482
|% 9,96
|
|METUR
|6,82
|98.054.431
|% -9,91
|
|MEGAP
|6,67
|157.581.050
|% -9,86
|
|MEGAP
|6,67
|157.581.050
|% -9,86
|
|HURGZ
|1,67
|29.043.549
|% -9,73
|
|YAYLA
|4,08
|134.161.001
|% -5,99
|
|GARAN
|8,49
|1.443.097.258
|% 1,80
|
|KARSN
|4,56
|795.285.453
|% 8,57
|
|KRDMD
|7,83
|710.684.415
|% 0,77
|
|YKBNK
|2,39
|640.418.613
|% 3,46
|
|EREGL
|20,02
|578.593.254
|% 0,10
|
|YKBNK
|2,39
|640.418.613
|% 3,46
|
|KARSN
|4,56
|795.285.453
|% 8,57
|
|GARAN
|8,49
|1.443.097.258
|% 1,80
|
|KRDMD
|7,83
|710.684.415
|% 0,77
|
|CEMAS
|1,32
|86.796.048
|% 10,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4274
|8,4341
|% -0,25
|
|Euro
|10,0027
|10,0087
|% -0,59
|
|Sterlin
|11,6961
|11,7548
|% -0,67
|
|Frank
|9,2686
|9,3244
|% -0,30
|
|Riyal
|2,2424
|2,2536
|% -0,27
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-6,47
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-2,76
|
|Cumhuriyet
|3.276
|3.326
|-29,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-28,10
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-13,59
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,54
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,93
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,09
|75,09
|-0,01
|