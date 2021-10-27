***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
27.10.2021 15:19
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/10/2021
Karar Sayısı
173
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972789
BIST
15:181.512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,60
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.503
15:189,4871
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0486
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
15:1811,0524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0146
|Açılış
|: 10,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
15:18547,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,59
|Açılış
|: 547,35
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler15:18
|HEDEF
|2,84
|3.304.749
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|70.006.506
|% 9,64
|
|JANTS
|64,00
|264.752.961
|% 9,12
|
|KARYE
|19,76
|56.209.334
|% 8,04
|
|TGSAS
|16,73
|24.818.137
|% 7,59
|
|BIOEN
|25,22
|293.047.346
|% -6,59
|
|KSTUR
|249,20
|335.423
|% -6,25
|
|BERA
|9,66
|227.760.721
|% -5,29
|
|SERVE
|14,01
|41.336
|% -4,69
|
|IZTAR
|23,34
|4.124.628
|% -4,66
|
|GARAN
|9,49
|1.949.377.858
|% 2,71
|
|EREGL
|19,58
|986.804.056
|% -2,10
|
|THYAO
|14,84
|895.066.193
|% 0,95
|
|AKBNK
|5,74
|752.962.303
|% 2,87
|
|ASELS
|16,47
|749.421.381
|% -2,95
|
|YKBNK
|2,64
|589.430.571
|% 1,54
|
|GARAN
|9,49
|1.949.377.858
|% 2,71
|
|EKGYO
|1,97
|293.663.626
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,74
|752.962.303
|% 2,87
|
|DOHOL
|2,66
|281.087.943
|% 0,00
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4857
|9,4871
|% -0,51
|
|Euro
|11,0402
|11,0524
|% -0,13
|
|Sterlin
|12,9965
|13,0617
|% -0,73
|
|Frank
|10,2860
|10,3479
|% -0,43
|
|Riyal
|2,5213
|2,5340
|% -0,57
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|2,54
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-2,59
|
|Cumhuriyet
|3.601
|3.656
|-9,00
|
|Tam
|3.592
|3.683
|1,89
|
|Yarım
|1.736
|1.781
|0,91
|
|Çeyrek
|871
|891
|0,46
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,17
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,86
|84,86
|-0,79
|