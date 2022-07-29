***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.07.2022Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi29/07/2022Karar Sayısı250Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULUBAŞKANLIĞI'NAEskişehir Yolu 8.Km. N15606530 ANKARAİstanbul, 29 Temmuz 2022ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ: 29/07/2022KARAR NO : 250SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SERİ NUMARALI "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANISermaye Piyasası Kanunu'nun Seri:II N 14.1 tebliği gereğince hazırlanan, 30.06.2022 itibariyle 6 aylık (01.01.2022 - 30.06.2022) mali tablolar ve dipnotları ile faaliyet raporununa- Tarafımızdan incelendiği,b- Portföy Yönetim Şirketindeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ve açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c- Portföy Yönetim Şirketindeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri- pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.Saygılarımızla,TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049272BIST