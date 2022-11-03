***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
03.11.2022 14:35
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.11.2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03/11/2022
Karar Sayısı
271
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
30 09 2022 Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076513
BIST
15:224.091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 19,58
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
15:2218,6243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
15:2218,1809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,1038
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1335
15:22970,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -8,75
|Açılış
|: 971,24
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
967,79
BIST En Aktif Hisseler15:20
|KAREL
|23,32
|134.295.362
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|27.438.278
|% 9,99
|
|ADEL
|62,80
|32.203.070
|% 9,98
|
|TMPOL
|25,12
|22.800.546
|% 9,98
|
|ERCB
|93,75
|53.154.399
|% 9,97
|
|VKING
|13,23
|2.203.787
|% -10,00
|
|DMSAS
|8,23
|55.138.611
|% -8,04
|
|CMENT
|60,00
|950.260
|% -7,98
|
|SMRTG
|84,85
|130.551.161
|% -7,77
|
|CMBTN
|401,30
|49.613.996
|% -7,04
|
|THYAO
|102,00
|7.494.756.931
|% 1,19
|
|TUPRS
|406,10
|4.073.294.592
|% 2,81
|
|ASELS
|35,06
|3.092.143.452
|% -2,29
|
|SASA
|135,40
|3.069.125.775
|% 7,12
|
|PETKM
|14,03
|2.033.104.904
|% 0,79
|
|EKGYO
|4,54
|1.164.783.814
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,91
|1.722.762.478
|% -0,11
|
|ISCTR
|8,87
|1.506.245.164
|% -1,11
|
|IHLAS
|0,82
|129.728.949
|% -4,65
|
|PETKM
|14,03
|2.033.104.904
|% 0,79
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6172
|18,6253
|% 0,04
|
|Euro
|18,1814
|18,1960
|% -0,49
|
|Sterlin
|20,8609
|20,9656
|% -1,38
|
|Frank
|18,3132
|18,4235
|% -0,96
|
|Riyal
|4,9403
|4,9651
|% -0,03
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.621
|-13,91
|
|Altın Gr.
|972
|973
|-6,84
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.629
|-99,00
|
|Tam
|6.560
|6.617
|-60,00
|
|Yarım
|3.196
|3.235
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.616
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,95
|18,98
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|-0,11
|
|B. Petrol
|95,41
|95,41
|-0,75
|
Seans Raporu
15:20
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15:35ELITE
Yüzde 6.70 oranında artışla 40.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 109, 667 adet işlem
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15:34MIPAZ
Yüzde 8.85 oranında artışla 8.86 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 978, 012 adet işlem
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15:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 69 artarak (% 0.58 ) 3, 603
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15:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, ADEL, KAREL, TMPOL, MIATK, DOKTA, ERCB
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15:33
MZHLD, ADESE, KARYE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında