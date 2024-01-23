***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
23.01.2024 15:42
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy Burgan Bank Para Piyasası (TL)
Fonu'nun portföyünde yer alan Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin Uzun vadeli kredi notu Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service tarafından 19 Ocak 2024 tarihinde "B3"ten"B2"e yükseltilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242209
BIST
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18:057.950
En Düşük
|Değişim
|: -0,75%
|| -60,08
|Açılış
|: 8.101
|
|Önceki Kapanış
|: 8.010
|
7.915
En Yüksek
8.146
18:0530,2788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0226
|Açılış
|: 30,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2950
|
30,7668
En Düşük
30,1349
18:0532,8568
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,1074
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
33,4853
En Düşük
32,8315
18:051.972,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,62
|Açılış
|: 1.972,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.965,71
|
1.998,99
En Düşük
1.958,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PNLSN
|67,65
|322.096.037
|% 10,00
|
|SELGD
|23,76
|47.971.093
|% 10,00
|
|BYDNR
|28,82
|163.458.237
|% 10,00
|
|AVTUR
|9,90
|14.523.233
|% 10,00
|
|TETMT
|4.597,50
|23.928.375
|% 9,99
|
|NTHOL
|23,34
|141.541.987
|% -9,95
|
|GARFA
|117,00
|172.032.929
|% -9,93
|
|ULAS
|21,00
|20.325.600
|% -9,48
|
|AKYHO
|4,45
|121.919.702
|% -9,18
|
|QNBFL
|836,50
|5.465.690
|% -8,43
|
|THYAO
|248,80
|7.411.696.283
|% -0,58
|
|YKBNK
|20,90
|5.777.482.033
|% -5,94
|
|AKBNK
|38,02
|5.103.093.044
|% -5,09
|
|KCHOL
|151,20
|3.899.116.503
|% -2,01
|
|ISCTR
|23,84
|3.888.845.242
|% -4,72
|
|EKGYO
|9,40
|3.492.853.016
|% -0,74
|
|YKBNK
|20,90
|5.777.482.033
|% -5,94
|
|AKFGY
|1,93
|434.267.109
|% 1,05
|
|ISCTR
|23,84
|3.888.845.242
|% -4,72
|
|KATMR
|2,19
|327.601.561
|% -1,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2724
|30,2788
|% 0,07
|
|Euro
|32,8412
|32,8568
|% -0,33
|
|Sterlin
|38,3010
|38,4930
|% -0,09
|
|Frank
|34,6374
|34,8460
|% -0,13
|
|Riyal
|8,0483
|8,0887
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,39
|22,41
|% 0,66
|
|Platin
|901,53
|903,28
|% 0,66
|
|Paladyum
|953,39
|958,31
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,85
|79,85
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,05
|2.025,41
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:58IHYAY
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 846, 156 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -112, 2 kaybederek (% -1.30 ) 8, 531
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17:57XU100
Endeks 7, 923 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 83, 300.00 milyon TL de
-
17:57PCILT
Yüzde -63.03 oranında düşüşle 12.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 153, 100 adet işlem
-
17:56IHLGM
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 1.52 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 085, 517 adet işlem