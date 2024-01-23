***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu'nun portföyünde yer alan Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin Uzun vadeli kredi notu Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service tarafından 19 Ocak 2024 tarihinde "B3"ten"B2"e yükseltilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242210BIST