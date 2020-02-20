***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
20.02.2020 15:40
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy Alarko Grubu Değişken Özel Fon Güncel Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820356
BIST
16:44115.994
En Yüksek
|Değişim
|: -2,69%
|| -3.202,26
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
114.921
16:446,0981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0136
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0806
16:446,5918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0141
|Açılış
|: 6,5890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5918
En Düşük
6,5663
16:44317,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,65
|Açılış
|: 317,11
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
317,46
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|191.306.635
|% 19,87
|
|HATEK
|9,42
|37.555.737
|% 10,05
|
|QNBFL
|145,10
|7.853.717
|% 9,92
|
|SNGYO
|1,28
|3.787.906
|% 6,67
|
|YONGA
|9,22
|90.121
|% 6,34
|
|TSPOR
|6,23
|777.295.702
|% -19,92
|
|GSRAY
|3,13
|891.995.901
|% -19,74
|
|VERTU
|5,34
|37.660.001
|% -19,09
|
|HUBVC
|26,82
|57.263.619
|% -17,93
|
|FENER
|16,41
|816.569.101
|% -15,59
|
|ASELS
|28,34
|1.461.544.589
|% -4,84
|
|THYAO
|14,45
|1.285.651.586
|% -3,02
|
|BJKAS
|3,07
|1.180.074.631
|% -12,78
|
|GSRAY
|3,13
|891.995.901
|% -19,74
|
|FENER
|16,41
|816.569.101
|% -15,59
|
|BJKAS
|3,07
|1.180.074.631
|% -12,78
|
|CEMAS
|1,24
|366.272.177
|% -6,06
|
|GSRAY
|3,13
|891.995.901
|% -19,74
|
|EKGYO
|1,52
|331.703.308
|% -6,17
|
|ODAS
|2,07
|398.188.574
|% -7,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8286
|7,8679
|% -0,13
|
|Frank
|6,1774
|6,2147
|% 0,28
|
|Riyal
|1,6209
|1,6291
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.618
|1.618
|5,35
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,67
|
|Cumhuriyet
|2.099
|2.131
|21,00
|
|Tam
|2.091
|2.143
|23,62
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|11,42
|
|Çeyrek
|507
|518
|5,71
|
|Gümüş.Ons
|18,35
|18,39
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,60
|3,61
|-0,01
|
|B. Petrol
|59,39
|59,39
|0,27
|