***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
29.06.2020 09:49
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853227
BIST
12:35115.321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 652,50
|Açılış
|: 114.776
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
115.342
En Düşük
114.432
12:356,8546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0021
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8577
En Düşük
6,8445
12:357,7255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0319
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7255
En Düşük
7,6775
12:35389,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,91
|Açılış
|: 389,77
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,11
BIST En Aktif Hisseler
|VERUS
|26,40
|5.137.968
|% 10,00
|
|PRKAB
|4,76
|43.976.694
|% 9,93
|
|VERTU
|5,55
|4.218.866
|% 9,90
|
|MRGYO
|1,67
|44.854.932
|% 9,87
|
|DOGUB
|2,71
|21.386.779
|% 9,72
|
|HALKS
|3,60
|286.402
|% -7,22
|
|SALIX
|11,23
|5.345
|% -6,03
|
|AYEN
|5,01
|121.723.199
|% -6,00
|
|ORGE
|6,57
|75.159.891
|% -5,74
|
|AKSUE
|10,78
|11.786.635
|% -5,69
|
|ODAS
|2,46
|694.389.975
|% -1,60
|
|GARAN
|8,32
|492.593.243
|% 1,22
|
|EKGYO
|1,92
|383.808.665
|% 1,59
|
|HALKB
|6,38
|375.282.070
|% 1,27
|
|TSPOR
|7,73
|264.345.870
|% -5,27
|
|ODAS
|2,46
|694.389.975
|% -1,60
|
|EKGYO
|1,92
|383.808.665
|% 1,59
|
|CEMAS
|1,46
|177.282.517
|% 2,82
|
|IHLGM
|1,65
|149.125.373
|% 3,12
|
|KRSTL
|2,23
|171.068.702
|% 7,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4206
|8,4628
|% -0,15
|
|Frank
|7,2106
|7,2540
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8214
|1,8305
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-2,15
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,91
|
|Cumhuriyet
|2.526
|2.545
|5,10
|
|Tam
|2.600
|2.612
|5,20
|
|Yarım
|1.263
|1.278
|2,50
|
|Çeyrek
|632
|640
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,87
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,93
|0,00
|
|B. Petrol
|40,56
|40,56
|-0,37
|