***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
18.01.2021 16:37
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903039
BIST
17:211.547
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 22,61
|Açılış
|: 1.525
|
|Önceki Kapanış
|: 1.524
|
1.547
En Düşük
1.509
17:217,5068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0482
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,5447
En Düşük
7,4427
17:219,0616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0498
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0550
|
9,1177
En Düşük
8,9816
17:21442,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,05
|Açılış
|: 442,86
|
|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
445,65
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler17:21
|YGYO
|1,98
|12.275.640
|% 10,00
|
|KONTR
|33,66
|207.149.069
|% 10,00
|
|ACSEL
|20,46
|12.928.157
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.886.605
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.886.605
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,70
|486.245
|% -10,00
|
|TDGYO
|8,78
|57.780.643
|% -7,48
|
|SILVR
|9,41
|28.069.392
|% -6,55
|
|PEGYO
|1,64
|42.598.525
|% -5,95
|
|BALAT
|7,50
|602.279
|% -4,70
|
|KRDMD
|7,17
|1.746.058.757
|% 8,47
|
|DOHOL
|3,57
|1.668.721.830
|% 3,18
|
|KOZAL
|118,60
|1.440.569.368
|% 2,15
|
|GARAN
|10,03
|1.196.572.627
|% 0,10
|
|SISE
|7,75
|958.066.646
|% -0,90
|
|DOHOL
|3,57
|1.668.721.830
|% 3,18
|
|EKGYO
|2,49
|747.356.561
|% 1,63
|
|TSKB
|1,89
|529.124.570
|% 0,53
|
|IHLGM
|1,49
|403.727.911
|% 7,97
|
|KRDMD
|7,17
|1.746.058.757
|% 8,47
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5014
|7,5068
|% 0,65
|
|Euro
|9,0532
|9,0616
|% 0,55
|
|Sterlin
|10,1421
|10,1930
|% 0,41
|
|Frank
|8,3852
|8,4357
|% 0,60
|
|Riyal
|1,9947
|2,0047
|% 0,62
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|10,44
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,23
|
|Cumhuriyet
|2.936
|2.981
|6,00
|
|Tam
|2.923
|2.997
|-1,12
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|-0,54
|
|Çeyrek
|709
|725
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,09
|
|B. Petrol
|54,95
|54,95
|-0,15
|
Seans Raporu
17:21
daha fazla
-
17:32LKMNH
Yüzde 6.25 oranında artışla 15.48 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 800, 517 adet işlem
-
17:31OZKGY
Yüzde 6.31 oranında artışla 5.39 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 696, 068 adet işlem
-
17:31OZKGY
Yüzde 6.31 oranında artışla 5.39 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 696, 068 adet işlem
-
17:30ATEKS
Yüzde 6.00 oranında artışla 39.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 018, 653 adet işlem
-
17:29XU100
Endeks 1, 544 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 23, 992.00 milyon TL de