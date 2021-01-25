***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
25.01.2021 12:35
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Birinci Değişken Fon Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904130
BIST
13:531.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,88
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.539
13:537,3881
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0222
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4242
En Düşük
7,3635
13:538,9856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0372
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0459
En Düşük
8,9708
13:53442,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,19
|Açılış
|: 442,02
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
443,84
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler13:51
|MAALT
|231,10
|2.533.087
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|1.988.756
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|601.592
|% 10,00
|
|ESEN
|26,86
|126.947.880
|% 9,99
|
|ALKA
|19,60
|10.394.758
|% 9,99
|
|POLTK
|490,50
|10.085.276
|% -10,00
|
|AGYO
|4,25
|158.011.832
|% -9,38
|
|OZRDN
|12,12
|8.830.601
|% -5,83
|
|EKIZ
|7,41
|732.564
|% -5,61
|
|PSDTC
|34,12
|5.697.380
|% -5,43
|
|PETKM
|5,28
|1.090.587.679
|% 3,13
|
|KOZAL
|118,20
|1.004.943.413
|% 3,32
|
|KARSN
|5,16
|840.866.798
|% 9,09
|
|GARAN
|9,65
|669.771.487
|% -1,13
|
|TSKB
|2,00
|584.698.429
|% -1,48
|
|TSKB
|2,00
|584.698.429
|% -1,48
|
|IHLGM
|1,55
|324.630.510
|% 4,73
|
|PETKM
|5,28
|1.090.587.679
|% 3,13
|
|EKGYO
|2,49
|450.615.553
|% 0,00
|
|KARSN
|5,16
|840.866.798
|% 9,09
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3841
|7,3869
|% -0,32
|
|Euro
|8,9805
|8,9841
|% -0,43
|
|Sterlin
|10,0780
|10,1285
|% -0,30
|
|Frank
|8,2952
|8,3452
|% -0,48
|
|Riyal
|1,9629
|1,9727
|% -0,33
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|8,61
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|2.927
|2.971
|12,00
|
|Tam
|2.914
|2.987
|12,04
|
|Yarım
|1.408
|1.445
|5,82
|
|Çeyrek
|706
|723
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,71
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,03
|
|B. Petrol
|55,59
|55,59
|0,34
|