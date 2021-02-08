***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
08.02.2021 15:19
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Güncel Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908185
BIST
15:291.520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,88
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.519
15:297,1069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0505
|Açılış
|: 7,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,1227
En Düşük
7,0275
15:298,5482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0380
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5728
En Düşük
8,4633
15:29416,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 5,29
|Açılış
|: 416,24
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
417,25
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler15:27
|JANTS
|552,30
|52.852.974
|% 10,00
|
|YKGYO
|5,94
|10.965.783
|% 10,00
|
|ALCAR
|507,80
|39.587.615
|% 9,98
|
|DIRIT
|9,92
|5.011.549
|% 9,98
|
|ALMAD
|3,31
|10.599.285
|% 9,97
|
|CMENT
|46,80
|1.224.309
|% -10,00
|
|DOHOL
|3,62
|3.143.973.804
|% -9,95
|
|TACTR
|34,56
|5.745.366
|% -9,95
|
|SNKRN
|26,64
|691.148
|% -9,94
|
|SANFM
|20,32
|738.615
|% -9,93
|
|DOHOL
|3,62
|3.143.973.804
|% -9,95
|
|KOZAL
|131,30
|1.636.276.089
|% 3,06
|
|ISFIN
|4,53
|1.162.259.209
|% 9,16
|
|ODAS
|4,25
|935.581.042
|% 2,91
|
|GARAN
|9,75
|917.150.108
|% -0,10
|
|DOHOL
|3,62
|3.143.973.804
|% -9,95
|
|ISFIN
|4,53
|1.162.259.209
|% 9,16
|
|EKGYO
|2,48
|583.241.418
|% 1,22
|
|ODAS
|4,25
|935.581.042
|% 2,91
|
|ALBRK
|2,21
|362.146.181
|% 0,91
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1025
|7,1056
|% 0,70
|
|Euro
|8,5415
|8,5471
|% 0,43
|
|Sterlin
|9,7101
|9,7588
|% 0,46
|
|Frank
|7,8647
|7,9121
|% 0,62
|
|Riyal
|1,8913
|1,9008
|% 0,84
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|8,60
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,78
|
|Cumhuriyet
|2.763
|2.805
|56,00
|
|Tam
|2.752
|2.822
|59,30
|
|Yarım
|1.330
|1.365
|28,68
|
|Çeyrek
|667
|683
|14,35
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,14
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,22
|0,13
|
|B. Petrol
|60,03
|60,03
|0,47
|
Seans Raporu
15:27
daha fazla
-
15:41SANFM
Yüzde -9.93 oranında düşüşle 20.32 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 708 adet işlem
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15:40PEGYO
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 148, 311 adet işlem
-
15:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 16 kaybederek (% -0.24 ) 1, 337
-
15:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : COSMO, EKIZ, ALMAD, KRTEK, ALCAR, JANTS, RODRG, MAKTK, DITAS, TGSAS
-
15:39
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SANFM, SAMAT, TACTR, SNKRN, CMENT, DOHOL