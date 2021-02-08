***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
08.02.2021 15:24
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Birinci Değişken Fon Güncel Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908189
BIST
15:171.527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,12
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.524
15:177,1140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0576
|Açılış
|: 7,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,1227
En Düşük
7,0275
15:178,5583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0481
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5728
En Düşük
8,4633
15:17416,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 5,92
|Açılış
|: 416,87
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
417,25
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler15:15
|JANTS
|552,30
|52.803.820
|% 10,00
|
|YKGYO
|5,94
|10.965.783
|% 10,00
|
|ALCAR
|507,80
|39.289.028
|% 9,98
|
|DIRIT
|9,92
|5.011.549
|% 9,98
|
|ALMAD
|3,31
|10.599.285
|% 9,97
|
|CMENT
|46,80
|1.224.309
|% -10,00
|
|DOHOL
|3,62
|3.015.829.373
|% -9,95
|
|TACTR
|34,56
|5.745.366
|% -9,95
|
|SNKRN
|26,64
|691.148
|% -9,94
|
|SANFM
|20,32
|738.615
|% -9,93
|
|DOHOL
|3,62
|3.015.829.373
|% -9,95
|
|KOZAL
|131,40
|1.600.320.599
|% 3,14
|
|ISFIN
|4,55
|1.101.919.389
|% 9,64
|
|ODAS
|4,26
|916.561.578
|% 3,15
|
|GARAN
|9,78
|891.699.152
|% 0,20
|
|DOHOL
|3,62
|3.015.829.373
|% -9,95
|
|ISFIN
|4,55
|1.101.919.389
|% 9,64
|
|EKGYO
|2,49
|553.105.508
|% 1,63
|
|ODAS
|4,26
|916.561.578
|% 3,15
|
|ALBRK
|2,21
|358.329.897
|% 0,91
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1125
|7,1168
|% 0,86
|
|Euro
|8,5545
|8,5607
|% 0,59
|
|Sterlin
|9,7169
|9,7657
|% 0,53
|
|Frank
|7,8675
|7,9149
|% 0,66
|
|Riyal
|1,8919
|1,9014
|% 0,88
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|8,60
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,78
|
|Cumhuriyet
|2.763
|2.805
|56,00
|
|Tam
|2.752
|2.822
|59,30
|
|Yarım
|1.330
|1.365
|28,68
|
|Çeyrek
|667
|683
|14,35
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,14
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,22
|0,13
|
|B. Petrol
|60,03
|60,03
|0,47
|
Seans Raporu
15:15
daha fazla
-
15:29FONET
Yüzde -3.08 oranında düşüşle 15.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 471, 387 adet işlem
-
15:28GLYHO
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 5.92 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 885, 479 adet işlem
-
15:27IHLAS
Yüzde -12.00 oranında düşüşle 1.10 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 544, 001 adet işlem
-
15:25SAMAT
Yüzde -8.97 oranında düşüşle 7.71 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 252, 345 adet işlem
-
15:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 88 kaybederek (% -0.07 ) 1, 339