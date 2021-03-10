***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
10.03.2021 17:16
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
TEB Portföy Amerika Teknoloji Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916871
BIST
17:301.563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 13,54
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.566
En Düşük
1.551
17:307,5380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0692
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3700
|
7,6703
En Düşük
7,5209
17:308,9911
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0777
|Açılış
|: 6,3106
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3471
|
9,1129
En Düşük
8,9608
17:30416,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -3,81
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler17:30
|POLTK
|375,20
|5.023.674
|% 10,00
|
|PKENT
|2.509,10
|23.477.691
|% 10,00
|
|MERIT
|303,60
|727.315
|% 10,00
|
|YBTAS
|19.796,70
|1.216.428
|% 10,00
|
|SASA
|46,46
|1.550.660.512
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,00
|11.201.564
|% -5,75
|
|ISGSY
|20,50
|17.227.066
|% -5,09
|
|VKFYO
|9,32
|159.828.197
|% -4,90
|
|SODSN
|37,72
|212.083
|% -4,80
|
|YAYLA
|4,30
|69.740.433
|% -4,44
|
|GARAN
|9,14
|2.815.332.085
|% 1,33
|
|SASA
|46,46
|1.550.660.512
|% 9,99
|
|PETKM
|6,26
|1.096.682.174
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,61
|1.074.927.502
|% 3,12
|
|GUBRF
|83,45
|1.004.668.093
|% 2,96
|
|GARAN
|9,14
|2.815.332.085
|% 1,33
|
|PETKM
|6,26
|1.096.682.174
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,39
|377.010.609
|% -0,42
|
|KRDMD
|7,61
|1.074.927.502
|% 3,12
|
|ODAS
|3,90
|514.557.980
|% -0,51
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5330
|7,5380
|% -0,91
|
|Euro
|8,9840
|8,9911
|% -0,86
|
|Sterlin
|10,4634
|10,5159
|% -0,81
|
|Frank
|8,0819
|8,1306
|% -1,10
|
|Riyal
|2,0023
|2,0124
|% -1,08
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|2,65
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-3,81
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-32,00
|
|Tam
|2.755
|2.825
|-38,39
|
|Yarım
|1.332
|1.366
|-18,57
|
|Çeyrek
|668
|683
|-9,28
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,02
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,31
|-0,03
|
|B. Petrol
|68,03
|68,03
|0,51
|
Seans Raporu
17:30
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-
17:45XU100
Endeks 1, 561 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 78 üstünde . İşlem hacmi 23, 451.00 milyon TL de
-
17:45BRKSN
Yüzde 4.31 oranında artışla 13.07 lira fiyatla işlem gören hissede 351, 018 adet işlem
-
17:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, DOHOL, PGSUS
-
17:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, GUBRF, TKFEN
-
17:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 24 artarak (% 0.68 ) 1, 368