***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
12.03.2021 13:28
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy İkinci Değişken Fon Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917856
BIST
13:211.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,57
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.561
En Düşük
1.552
13:217,6024
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 0,1265
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
13:219,0691
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0926
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0897
En Düşük
8,9387
13:21416,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,32
|Açılış
|: 416,73
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler13:19
|TRILC
|17,71
|9.943.616
|% 10,00
|
|VAKFN
|25,10
|11.225.749
|% 9,99
|
|KAPLM
|26,08
|2.754.980
|% 9,95
|
|LUKSK
|51,35
|5.849.453
|% 9,91
|
|MERIT
|311,00
|770.746
|% 9,82
|
|EPLAS
|34,20
|2.886.050
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,41
|424.269
|% -6,79
|
|ULUSE
|59,10
|1.934.593
|% -6,19
|
|POLTK
|340,00
|8.267.709
|% -5,56
|
|BURCE
|27,34
|32.642.529
|% -5,53
|
|SASA
|45,50
|761.964.090
|% 1,34
|
|GARAN
|8,99
|535.364.148
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,31
|453.410.306
|% -0,43
|
|KRDMD
|7,49
|358.412.736
|% 0,13
|
|TCELL
|16,71
|352.419.531
|% 0,97
|
|EKGYO
|2,31
|453.410.306
|% -0,43
|
|YKBNK
|2,75
|218.048.933
|% 1,10
|
|GARAN
|8,99
|535.364.148
|% 0,33
|
|KRDMD
|7,49
|358.412.736
|% 0,13
|
|VAKBN
|4,19
|183.625.136
|% 0,00
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6024
|7,6068
|% 1,75
|
|Euro
|9,0631
|9,0683
|% 1,02
|
|Sterlin
|10,5617
|10,6147
|% 1,26
|
|Frank
|8,1428
|8,1918
|% 1,04
|
|Riyal
|2,0237
|2,0339
|% 1,82
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|-21,86
|
|Altın Gr.
|416
|416
|2,01
|
|Cumhuriyet
|2.754
|2.796
|-23,00
|
|Tam
|2.740
|2.810
|-13,98
|
|Yarım
|1.324
|1.359
|-6,76
|
|Çeyrek
|664
|680
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,56
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,24
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,59
|69,59
|-0,04
|