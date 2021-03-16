***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
16.03.2021 17:46
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918500
BIST
17:371.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 15,00
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.573
En Düşük
1.558
17:377,5007
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0320
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5496
En Düşük
7,4664
17:378,9452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0431
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,0136
En Düşük
8,9138
17:37419,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,13
|Açılış
|: 419,40
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
415,76
BIST En Aktif Hisseler17:37
|KRTEK
|13,53
|24.330.716
|% 10,00
|
|ULAS
|5,17
|10.723.123
|% 10,00
|
|SANKO
|14,53
|36.290.519
|% 9,99
|
|BLCYT
|10,91
|60.528.056
|% 9,98
|
|FROTO
|208,40
|1.066.746.645
|% 9,97
|
|GRNYO
|3,37
|15.502.107
|% -7,42
|
|MZHLD
|40,00
|313.683
|% -6,93
|
|LINK
|44,84
|52.410.249
|% -6,82
|
|LIDFA
|4,00
|28.741.075
|% -6,76
|
|MERIT
|280,00
|386.495
|% -6,35
|
|GARAN
|8,91
|1.331.363.006
|% 2,18
|
|KOZAL
|125,90
|1.266.014.511
|% 1,94
|
|OTKAR
|442,50
|1.190.908.987
|% 1,49
|
|FROTO
|208,40
|1.066.746.645
|% 9,97
|
|GSRAY
|4,23
|802.650.318
|% 7,09
|
|GSRAY
|4,23
|802.650.318
|% 7,09
|
|EKGYO
|2,25
|409.266.457
|% 0,90
|
|GARAN
|8,91
|1.331.363.006
|% 2,18
|
|TSKB
|1,71
|187.180.555
|% 1,18
|
|KRDMD
|7,78
|789.272.058
|% 2,50
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4968
|7,5007
|% -0,42
|
|Euro
|8,9290
|8,9452
|% -0,48
|
|Sterlin
|10,3759
|10,4280
|% -0,64
|
|Frank
|8,0591
|8,1076
|% -0,39
|
|Riyal
|1,9919
|2,0019
|% -0,54
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|3,80
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|-18,00
|
|Tam
|2.769
|2.841
|-16,37
|
|Yarım
|1.338
|1.374
|-7,92
|
|Çeyrek
|671
|687
|-3,96
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,29
|-0,07
|
|B. Petrol
|67,91
|67,91
|-0,97
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:51UTPYA
Yüzde 8.56 oranında artışla 42.60 lira fiyatla işlem gören hissede 593, 729 adet işlem
-
17:50VAKFN
Yüzde 9.87 oranında artışla 29.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 295, 994 adet işlem
-
17:45ACSEL
Yüzde 9.95 oranında artışla 24.98 lira fiyatla işlem gören hissede 906, 167 adet işlem
-
17:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 41 artarak (% 0.62 ) 1, 365
-
17:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BLCYT, ACSEL, ULAS, VESBE, DOKTA, BRMEN, SANKO, VAKFN, UZERB, UMPAS