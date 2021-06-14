***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
14.06.2021 14:12
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon'un Güncel Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942161
BIST
15:261.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,79
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.458
15:268,3731
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0211
|Açılış
|: 8,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,3938
En Düşük
8,3031
15:2610,1541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0091
|Açılış
|: 10,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1706
En Düşük
10,0527
15:26497,89
En Yüksek
|Değişim
|: -1,75%
|| -8,87
|Açılış
|: 498,33
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler15:24
|VAKKO
|13,75
|46.515.623
|% 10,00
|
|OYYAT
|24,78
|49.915.172
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|546.955
|% 9,91
|
|ULAS
|4,59
|7.917.813
|% 9,81
|
|EUKYO
|6,42
|4.328.403
|% 9,56
|
|TKURU
|142,00
|2.258.132
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.063.459
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|4.700.300
|% -9,81
|
|CLEBI
|218,60
|56.386.401
|% -5,16
|
|YAYLA
|4,06
|5.936.049
|% -5,14
|
|THYAO
|14,77
|1.170.040.274
|% 1,23
|
|GARAN
|8,42
|617.042.359
|% -0,47
|
|FENER
|39,46
|482.619.344
|% 5,23
|
|BOBET
|5,77
|396.189.246
|% 7,85
|
|YKBNK
|2,26
|387.791.825
|% -0,44
|
|YKBNK
|2,26
|387.791.825
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,22
|321.078.387
|% 0,00
|
|THYAO
|14,77
|1.170.040.274
|% 1,23
|
|GARAN
|8,42
|617.042.359
|% -0,47
|
|BOBET
|5,77
|396.189.246
|% 7,85
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3711
|8,3730
|% -0,25
|
|Euro
|10,1479
|10,1540
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,7800
|11,8391
|% -0,23
|
|Frank
|9,2808
|9,3367
|% -0,32
|
|Riyal
|2,2269
|2,2381
|% -0,21
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-26,97
|
|Altın Gr.
|498
|499
|-8,21
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|-54,00
|
|Tam
|3.282
|3.365
|-56,47
|
|Yarım
|1.586
|1.628
|-27,32
|
|Çeyrek
|796
|814
|-13,66
|
|Gümüş.Ons
|27,61
|27,63
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|-0,11
|
|B. Petrol
|73,20
|73,20
|0,51
|
Seans Raporu
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