***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
09.07.2021 11:12
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu Güncel Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949933
BIST
10:591.373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,18
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.373
10:598,6862
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0065
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7066
En Düşük
8,6768
10:5910,2944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0218
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3212
En Düşük
10,2662
10:59504,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,13
|Açılış
|: 504,17
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
502,35
BIST En Aktif Hisseler10:54
|EKIZ
|7,48
|130.683
|% 10,00
|
|SILVR
|6,04
|16.509.684
|% 7,09
|
|MEDTR
|33,92
|21.831.735
|% 6,47
|
|AVGYO
|3,19
|13.169.960
|% 5,98
|
|EMNIS
|22,50
|27.090
|% 4,55
|
|FADE
|17,47
|3.306.425
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|30.818.210
|% -9,93
|
|IDEAS
|54,30
|1.772.111
|% -9,80
|
|SRVGY
|74,85
|10.577.450
|% -9,11
|
|VKFYO
|6,90
|52.440
|% -6,63
|
|KRDMD
|7,22
|254.547.073
|% 1,98
|
|EREGL
|17,92
|231.697.751
|% 2,05
|
|GARAN
|8,54
|197.302.290
|% -0,23
|
|THYAO
|13,58
|156.438.048
|% -0,59
|
|KOZAL
|109,20
|126.117.503
|% 1,58
|
|YKBNK
|2,27
|118.329.014
|% 0,89
|
|KRDMD
|7,22
|254.547.073
|% 1,98
|
|PETKM
|5,36
|124.664.032
|% 0,37
|
|GARAN
|8,54
|197.302.290
|% -0,23
|
|EKGYO
|1,87
|37.166.988
|% 0,54
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6824
|8,6863
|% -0,07
|
|Euro
|10,2861
|10,2921
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,9399
|11,9998
|% -0,14
|
|Frank
|9,4593
|9,5162
|% -0,08
|
|Riyal
|2,3100
|2,3216
|% -0,07
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|1,42
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,35
|74,35
|0,23
|
Seans Raporu
10:54
daha fazla
-
11:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 91 artarak (% 0.33 ) 1, 484
-
11:02XU100
Endeks 1, 376 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 2, 212.00 milyon TL de
-
11:01SILVR
Yüzde 7.27 oranında artışla 6.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 620, 635 adet işlem
-
10:58AVGYO
Yüzde 6.98 oranında artışla 3.22 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 778, 048 adet işlem
-
10:57XU100
Endeks 1, 378 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 35 üstünde . İşlem hacmi 2, 060.00 milyon TL de