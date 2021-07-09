***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
09.07.2021 11:16
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Güncel Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949938
BIST
11:361.376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
11:368,6794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0133
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6760
11:3610,2799
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0363
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2605
11:36503,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,80
|Açılış
|: 503,44
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
502,35
BIST En Aktif Hisseler11:36
|EKIZ
|7,48
|130.683
|% 10,00
|
|BTCIM
|13,63
|17.379.376
|% 8,78
|
|AVGYO
|3,20
|16.389.394
|% 6,31
|
|SILVR
|5,91
|20.754.955
|% 4,79
|
|EMNIS
|22,50
|27.090
|% 4,55
|
|FADE
|17,47
|3.512.396
|% -9,99
|
|IDEAS
|54,20
|2.930.272
|% -9,97
|
|SNGYO
|3,81
|31.624.817
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|59.490.452
|% -9,84
|
|SRVGY
|74,80
|16.517.082
|% -9,17
|
|KRDMD
|7,25
|325.448.843
|% 2,40
|
|GARAN
|8,53
|286.422.610
|% -0,35
|
|EREGL
|17,99
|275.090.956
|% 2,45
|
|THYAO
|13,64
|242.869.014
|% -0,15
|
|PETKM
|5,40
|178.103.563
|% 1,12
|
|EKGYO
|1,84
|131.294.894
|% -1,08
|
|YKBNK
|2,26
|129.146.301
|% 0,44
|
|PEKGY
|1,10
|59.490.452
|% -9,84
|
|KRDMD
|7,25
|325.448.843
|% 2,40
|
|GARAN
|8,53
|286.422.610
|% -0,35
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6776
|8,6794
|% -0,15
|
|Euro
|10,2758
|10,2799
|% -0,35
|
|Sterlin
|11,9324
|11,9923
|% -0,21
|
|Frank
|9,4447
|9,5016
|% -0,24
|
|Riyal
|2,3072
|2,3188
|% -0,19
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-1,91
|
|Altın Gr.
|504
|504
|0,06
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,92
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,55
|74,55
|0,43
|
Seans Raporu
11:36
daha fazla
-
11:51EDIP
Yüzde 4.12 oranında artışla 2.78 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 553, 163 adet işlem
-
11:50BIOEN
Yüzde 4.20 oranında artışla 29.26 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 019, 828 adet işlem
-
11:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 5 artarak (% 0.30 ) 1, 484
-
11:47BIOEN
Yüzde 4.34 oranında artışla 29.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 830, 544 adet işlem
-
11:42XU100
Endeks 1, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 3, 216.00 milyon TL de