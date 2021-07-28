***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
28.07.2021 10:38
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952204
BIST
11:561.365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,62
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.366
En Düşük
1.359
11:568,5600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 8,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5735
En Düşük
8,5439
11:5610,1258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0036
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0950
11:56495,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,30
|Açılış
|: 495,45
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
494,56
BIST En Aktif Hisseler11:56
|KATMR
|3,19
|49.372.946
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|23.908.329
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.665.606
|% 9,96
|
|KARYE
|10,75
|24.828.949
|% 9,92
|
|IDGYO
|2,55
|40.029.443
|% 9,91
|
|YAYLA
|4,82
|71.307.384
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,54
|9.252.191
|% -3,99
|
|ORMA
|25,50
|10.328
|% -3,77
|
|BRMEN
|1,90
|19.357
|% -3,55
|
|METUR
|6,98
|75.581.288
|% -3,46
|
|GARAN
|8,22
|270.774.704
|% 0,24
|
|THYAO
|12,54
|220.865.383
|% -0,08
|
|KRDMD
|7,52
|212.795.239
|% 0,40
|
|EREGL
|18,60
|202.376.941
|% 0,65
|
|PETKM
|5,53
|199.870.896
|% -0,90
|
|YKBNK
|2,29
|159.441.325
|% 0,88
|
|DOHOL
|2,54
|99.643.681
|% -0,39
|
|PETKM
|5,53
|199.870.896
|% -0,90
|
|GARAN
|8,22
|270.774.704
|% 0,24
|
|KARSN
|3,99
|130.915.678
|% 1,01
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5542
|8,5600
|% 0,01
|
|Euro
|10,1186
|10,1258
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,8411
|11,9005
|% -0,03
|
|Frank
|9,3255
|9,3817
|% 0,04
|
|Riyal
|2,2756
|2,2870
|% 0,01
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|2,70
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|4,00
|
|Tam
|3.276
|3.358
|5,84
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|2,82
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,41
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,85
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,03
|
|B. Petrol
|74,12
|74,12
|0,60
|