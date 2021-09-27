***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
27.09.2021 10:18
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu'nun Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965289
BIST
10:431.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 9,81
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.396
En Düşük
1.392
10:438,8732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0072
|Açılış
|: 8,8440
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
8,8933
En Düşük
8,8502
10:4310,3868
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0467
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4434
En Düşük
10,3651
10:43501,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 2,06
|Açılış
|: 501,11
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
497,85
BIST En Aktif Hisseler10:43
|ORCAY
|17,32
|17.512.180
|% 9,97
|
|OYLUM
|12,79
|12.725.556
|% 9,97
|
|INVEO
|104,20
|4.753.500
|% 9,97
|
|RALYH
|5,64
|2.858.301
|% 9,94
|
|GEDIK
|7,35
|9.110.190
|% 9,87
|
|PENTA
|168,50
|4.917.942
|% -6,13
|
|BJKAS
|5,90
|40.465.126
|% -4,07
|
|TKURU
|201,90
|2.172.095
|% -3,90
|
|AGYO
|2,85
|9.071.034
|% -3,72
|
|KTSKR
|52,00
|4.561.440
|% -3,26
|
|THYAO
|13,46
|320.800.793
|% -1,17
|
|GARAN
|8,87
|283.470.965
|% 0,57
|
|TUPRS
|112,30
|133.652.318
|% 1,35
|
|YKBNK
|2,33
|133.398.443
|% 0,43
|
|PETKM
|6,38
|132.633.679
|% 1,92
|
|YKBNK
|2,33
|133.398.443
|% 0,43
|
|GARAN
|8,87
|283.470.965
|% 0,57
|
|THYAO
|13,46
|320.800.793
|% -1,17
|
|SKBNK
|0,97
|20.655.418
|% -1,02
|
|PETKM
|6,38
|132.633.679
|% 1,92
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8701
|8,8732
|% 0,08
|
|Euro
|10,3828
|10,3868
|% -0,45
|
|Sterlin
|12,1064
|12,1671
|% 0,16
|
|Frank
|9,5283
|9,5857
|% -0,26
|
|Riyal
|2,3573
|2,3692
|% 0,03
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|7,26
|
|Altın Gr.
|502
|502
|2,90
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|8,00
|
|Tam
|3.287
|3.368
|46,57
|
|Yarım
|1.589
|1.629
|22,53
|
|Çeyrek
|797
|815
|11,27
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,63
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,07
|
|B. Petrol
|78,14
|78,14
|0,91
|