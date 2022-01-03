***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
03.01.2022 13:10
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu Güncel Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987905
BIST
15:561.910
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 52,39
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
15:5613,3012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0467
|Açılış
|: 13,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
15:5615,1163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0100
|Açılış
|: 15,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
15:56781,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,49
|Açılış
|: 781,16
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler15:54
|CRFSA
|42,02
|3.177.552
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|8.772.473
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|337.822.384
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.374.773
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.871.326
|% 9,62
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|NIBAS
|14,28
|20.304.362
|% -4,29
|
|BAGFS
|16,80
|53.654.068
|% -4,00
|
|AKGRT
|10,24
|12.384.552
|% -3,40
|
|PAPIL
|14,75
|12.505.748
|% -2,96
|
|GARAN
|11,46
|1.474.333.095
|% 1,69
|
|THYAO
|21,00
|1.284.177.049
|% 4,90
|
|EREGL
|28,70
|989.761.614
|% 1,92
|
|YKBNK
|3,44
|820.254.375
|% 1,78
|
|SISE
|13,69
|784.140.812
|% 2,32
|
|YKBNK
|3,44
|820.254.375
|% 1,78
|
|ODAS
|1,39
|189.911.826
|% 3,73
|
|GARAN
|11,46
|1.474.333.095
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,21
|254.781.717
|% 3,27
|
|AKBNK
|7,29
|515.738.416
|% 1,25
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2897
|13,3263
|% 0,54
|
|Euro
|15,0956
|15,1567
|% 0,33
|
|Sterlin
|17,9269
|18,0168
|% 0,31
|
|Frank
|14,5216
|14,6091
|% 0,35
|
|Riyal
|3,5351
|3,5528
|% 0,43
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|-7,91
|
|Altın Gr.
|770
|771
|-9,11
|
|Cumhuriyet
|5.133
|5.211
|-123,00
|
|Tam
|5.126
|5.260
|-104,30
|
|Yarım
|2.477
|2.544
|-50,46
|
|Çeyrek
|1.243
|1.272
|-25,22
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,18
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,81
|-0,11
|
|B. Petrol
|78,19
|78,19
|0,41
|